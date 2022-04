Grave incidente a Corso Francia: muore un giovane motociclista. Traffico rallentato verso il centro Nel pomeriggio un ragazzo è rimasto gravemente ferito in un incidente a corso Francia, mentre transitava a bordo del suo 125: sul posto sono arrivate pattuglie della Polizia Locale. Traffico in tilt verso il centro.

A cura di Beatrice Tominic

Immagine di repertorio

Nel pomeriggio di oggi, giovedì 7 aprile, verso le ore 18, si è verificato un incidente in corso Francia, nel quadrante più a nord della città di Roma all'altezza via Flaminia in direzione Parioli. il sinistro ha coinvolto una moto. Nonostante i tentativi di rianimazione dei medici del personale sanitario del 118 arrivati subito con l'ambulanza, il motociclista è morto: sembrerebbe trattarsi di un ragazzo giovane, ma poiché è stato trovato senza documenti non è ancora possibile conoscere con certezza l'età.

Sul posto è immediatamente arrivata anche una pattuglia di agenti della Polizia Locale di Roma Capitale del XV Gruppo Cassia. I rilievi sono ancora in corso: non si conoscono le esatte dinamiche del sinistro, ma non sembrano essere coinvolti altri veicoli.

Strada bloccata per incidente a Corso Francia

A seguito dell'incidente, si sono formati rallentamenti su tutta la zona limitrofa. Come scrive nel suo profilo Twitter Luceverde Roma, infatti, il traffico è rallentato all'altezza di via Antonio Gabaglio in direzione del centro città.

Anche Roma Mobilità ha da poco pubblicato un tweet in cui fa riferimento alle code che si sono formate nella zona a seguito dell'incidente. Nel particolare, specifica che il tratto più critico di corso Francia è quello fra viale Maresciallo Pilsudski -Stadio Flaminio e largo Gerolamo Belloni.