Incidente a Corso Francia, morto il 19enne Leonardo Lamma: ha perso il controllo della moto il ragazzo morto nell’incidente di Corso Francia si chiamava Leonardo Lamma. Le indagini sono in corso per stabilire cosa sia accaduto e come mai abbia perso il controllo della moto.

A cura di Natascia Grbic

Si chiamava Leonardo Lamma il giovane di 19 anni morto ieri pomeriggio nell'incidente avvenuto a Corso Francia. Il ragazzo è deceduto praticamente sul colpo, nonostante i tentativi dei soccorsi di rianimarlo non ha mai ripreso conoscenza. Sul sinistro indagano gli agenti della Polizia Locale di Roma Capitale del XV Gruppo: ieri i rilievi sono andati avanti per ore al fine di accertare cosa è accaduto e come mai il ragazzo abbia perso il controllo della sua moto da enduro. Diverse le possibilità: Leonardo potrebbe aver perso il controllo della moto per una distrazione, una disconnessione dell'asfalto, o a causa della velocità elevata. I vigili urbani vaglieranno anche le immagini delle telecamere di sorveglianza poste nella zona per ricostruire i fatti con precisioni. Dalle prime informazioni emerse però, sembra che il ragazzo abbia perso il controllo della moto da solo e che non siano coinvolti altri veicoli.

Leonardo Lamma stava raggiungendo gli amici a Ponte Milvio

A causare la morte di Leonardo Lamma sarebbe stato il forte impatto con la lastra di travertino dello spartitraffico di Corso Francia. Il giovane è deceduto quasi sul colpo, nonostante i tentativi del 118 di rianimarlo non ha mai più preso conoscenza. L'allarme è stato dato immediatamente: alle 18.30, ora dell'incidente, erano tantissimi i veicoli che transitavano su Corso Francia, i cui conducenti hanno assistito alla scena. Sul posto sono accorsi gli amici di Leonardo: la notizia che un giovane di 19 anni aveva avuto un incidente si è sparsa in pochissimo tempo nella zona. Loro lo stavano aspettando a Ponte Milvio, e non c'è voluto molto per chi lo conosceva a capire che nel sinistro era coinvolto Leonardo. C'è voluto però diverso tempo per identificare ufficialmente il giovane, che non aveva con sé i documenti. I caschi bianchi sono risaliti a lui dalla targa della moto, intestata al padre.