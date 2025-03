video suggerito

L'elenco e la mappa dei cinema chiusi e abbandonati da anni a Roma Si discute del futuro dei cinema abbandonati di Roma e del Lazio. Ma quante sono le sale chiuse nella Capitale? E da quanto tempo? Ecco un elenco aggiornato al 2025.

A cura di Enrico Tata

Si continua a discutere del futuro dei cinema abbandonati di Roma e del Lazio. Dopo un incontro con i rappresentanti del mondo del cinema, il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, ha dichiarato che la proposta di legge sulla semplificazione urbanistica sarà modificata. La versione originale consentiva con estrema semplicità il cambio di destinazione d'uso per le sale cinematografiche chiuse da anni. In altre parole, sarebbero potute diventare negozi e megastore. Con le modifiche, invece, il cambio di destinazione d’uso potrebbe essere permesso solo alle sale cinematografiche chiuse da più di dieci anni.

La mappa delle sale cinematografiche abbandonate a Roma

Ma quante sono le sale cinematografiche abbandonate a Roma? Sono 38, di cui poco meno di un terzo, 12, si trovano nel territorio del Municipio I, quello del centro storico. I cinema abbandonati da più di 15 anni sono 25, di cui 5 chiusi da 15 a 10 anni fa. Quelli abbandonati da meno di 10 anni sono 13, ma quelli chiusi di recente sono meno di una decina. L'Ambassade, il Fiamma e il Cinestar Cassia, per esempio sono chiusi già da 8/10 anni. L'ultimo a chiudere, nel 2024, è stato lo Stardust di via di Decima, che è anche il più grande tra quelli in elenco, con 1814 posti a sedere. Quello abbandonato da più anni è l'Airone di via Lidia, zona Appio Latino, chiuso addirittura dal 1978.

L'elenco dei cinema di Roma chiusi da almeno 10 anni

Questi i cinema chiusi da almeno 10 anni a Roma. I primi cinque della lista sono chiusi da 10 a 15 anni. Gli altri risultano chiusi da oltre 15 anni. Non tutte le sale sono tuttavia abbandonate. Per esempio l'ex cinema Palazzo è stato per anni occupato e nel 2024 è stato rilevato dagli ideatori di ‘Spaghetti Unplugged' che lo trasformeranno in uno spazio culturale.

Ulisse, via Tiburtina

Embassy, ex Astoria

Empire, via Regina Margherita

Moulin Rouge, via Orso Maria Corbino

Metropolitan, via del Corso

Avorio, via Macerata

Tristar, via Grotte di Gregna

Pasquino, piazza Sant'Egidio

Roma, Piazza Sonnino

Missouri, via Bombelli

Impero, via Acqua Bullicante

Apollo, via Cairoli

Delle Arti, via Sicilia

New York, via delle Cave

Paris, via Magna Grecia

Apollo, ex Africa, va Galla e Sidama

America, via Natale del Grande

Excelsior, via Beata Vergine del Carmelo

Aureo, via delle Vigne Nuove

Volturno, via Volturno 37

Astra, viale Jonio

Horus, ex Aniene, piazza Sempione

Palazzo, piazza dei Sanniti

Preneste, via Alberto Da Giussano

Airone, via Lidia

L'elenco dei cinema di Roma chiusi negli ultimi 10 anni

Questi sono i cinema di Roma chiusi negli ultimi 10 anni. Alcuni riapriranno, come lo storico Cinema Fiamma, che resterà una sala cinematografica. Nelle scorse settimane un fondo olandese ha annunciato di aver acquistato all'asta nove sale cinematografiche, tra cui l'Adriano e l'Atlantic, ancora in funzione. Le altre sono il Reale e il Roma di Trastevere, il Royal all'Esquilino, l'Empire a viale Regina Margherita, l'Excelsior a Mostacciano, il Virgilio a Bracciano e l'Ambassade alla Montagnola.

Stardust, via di Decima

Europa, Corso d'Italia

Admiral, piazza Verbano

King, via Fogliano

Roxy, via Luciani

Trevi, vicolo del Puttarello

Galaxy, via Maffi

Maestoso, via Appia Nuova

Reale, piazza Sonnino

Royal, via Emanuele Filiberto

Ambassade, via Accademia degli Agiati

Fiamma, via Leonida Bissolati

Cinestar Cassia, via Vibio Marino