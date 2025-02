video suggerito

Il Fiamma in controtendenza a Roma: chiuso da anni, riapre come cinema e spazio culturale Lo storico Cinema Fiamma di Roma riaprirà come sala cinematografica grazie all'acquisto del gruppo Caroli dell'imprenditore Floriano Caroli, che ne ha assegnato la gestione a Gianluca Giannelli e a Fabia Bettini.

A cura di Enrico Tata

Lo storico cinema Fiamma di Roma, chiuso e abbandonato dal 2017, riaprirà a breve. Ma non come centro commerciale, fast food o megastore. Resterà infatti una sala cinematografica grazie all'acquisto del gruppo Caroli dell'imprenditore Floriano Caroli, che ne ha assegnato la gestione a Gianluca Giannelli e a Fabia Bettini (sorella di Goffredo). Un segnale in controtendenza rispetto alle polemiche delle scorse settimane legate alla proposta di legge regionale che rende molto più semplice il cambio di destinazione d'uso per le sale chiuse.

Nel progetto si legge che il Fiamma non sarà solo un cinema, "ma un polo multifunzionale che terrà conto sia dell'importanza storica del primo multisala della Capitale che ospitò le anteprime di capolavori come "La dolce vita" il 4 febbraio del 1960 e "8 ½" il 13 febbraio del 1963 ma anche la prima edizione dei David di Donatello nel 1956, che di un progetto innovativo legato al cinema di qualità, alla scoperta di nuovi talenti, alle nuove forme di espressione cinematografica e alla valorizzazione del patrimonio di oggi e di ieri".

L'obiettivo del Fiamma è quello di diventare "un punto di riferimento non solo per il quartiere ma per tutto il pubblico romano, con spazi di aggregazione culturale e sociale".

Bettini e Giannelli hanno fatto sapere di essere pronti "a entrare in dialogo con tutte le istituzioni, il Comune di Roma Capitale, la Regione Lazio e il Ministero della Cultura, che stanno lavorando sul rilancio e sull'importanza delle sale cinematografiche in città, sia come presidio culturale che come industria creativa. Al Fiammatorneranno i giovani che da anni sono la nostra energia e il nostro lavoro e il pubblico che ama il cinema e che abbiamo incontrato nei quartieri più difficili e lontani dal centro storico. Sarà un polo culturale audace, in cui aggregare umanità, idee e gli amici della comunità del cinema. Un luogo di formazione, incontro, studio e di scoperta del talento e delle nuove forme di espressione cinematografica oltre che di valorizzazione del patrimonio presente e passato".

Il Cinema Fiamma si trova a pochi passi da piazza Barberini, piazza della Repubblica e dal palazzo del Quirinale, nel cuore di Roma. Nel 2022 l'allora proprietario, un'azienda del gruppo Mediaset, vendette la sala al Centro Sperimentale di Cinematografia, che avrebbe dovuto trasformarla nella sala ufficiale della Cineteca nazionale. Come detto, però, la storica sala è stata messa ancora in vendita ed è stata acquistata da Caroli per 3 milioni di euro. sarà gestita dalla AcPlaytownRoma di Fabia Bettini e Gianluca Giannelli, che organizzano la rassegna Alice nella Città.