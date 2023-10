“Le sono caduti i soldi”, poi le rubano il portafoglio: ecco la truffa delle monetine Il modus operandi della ‘truffa delle monetine’ è questo: i ladri attendono l’arrivo di una persona all’esterno del supermercato, fanno cadere una moneta a terra, convincendo il malcapitato di aver perso i soldi. Poi approfittano della momentanea distrazione della vittima.

A cura di Enrico Tata

"Mi scusi, le sono caduti i soldi dal portafoglio", dicono alle anziane signore appena uscite dal supermercato, le distraggono e poi le derubano. Ecco la ‘truffa delle monetine', messa a segno molto spesso nella Capitale. L'ultimo episodio, riporta il Messaggero, è avvenuto nel quartiere Prati di Roma.

Intorno alle 11,30 la donna mette le buste della spesa e il portafogli sul sedile posteriore dell'automobile. Un uomo le dice: "Mi scusi signora, le sono caduti dei soldi". E le indica alcune monete a terra. La donna si china, le raccoglie e nel frattempo un complice le ruba il portafoglio, approfittando di questo momento di distrazione. Poi i due ladri scappano senza lasciare traccia.

Insomma, il modus operandi della ‘truffa delle monetine' è questo: i ladri attendono l'arrivo di una persona all'esterno del supermercato, fanno cadere una moneta a terra, convincendo il malcapitato di aver perso i soldi. Poi approfittano della momentanea distrazione della vittima per rubare all'interno della sua automobile.

Il racconto della vittima

La signora derubata ha raccontato al Messaggero: "A terra c’erano effettivamente una moneta da due e un’altra da un euro. Avevo pagato, sì, in contanti, ma il resto era pochi centesimi. Sono salita in macchina e ho percorso via Candia, viale Giulio Cesare e viale delle Milizie, ma solo in un secondo momento mi sono resa conto che il borsellino non c’era più. Sono ritornata vicino al supermercato per cercarlo, ma non ho trovato nulla. C’erano 180 euro e una buona parte di quei soldi servivano a pagare la bolletta della luce. Voglio dimenticare l’episodio e la prossima volta cercherò di essere più attenta".