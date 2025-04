video suggerito

Le previsioni del tempo per Pasquetta, è confermato: a Roma non piove Non sarà certo una giornata di sole, anzi, ma non sono previste precipitazioni sulla Capitale a Pasquetta, domani, lunedì 21 aprile. Qualche piovasco di debole intensità possibile nel pomeriggio nei settori montuosi delle province di Rieti e Frosinone. Fai rumore con noi. Diventa sostenitore

A cura di Enrico Tata

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Pasquetta a Villa Ada (La Presse)

Il tempo sarà instabile, ma le previsioni sono confermate: a Roma non pioverà domani, lunedì 21 aprile, giorno di Pasquetta. Non sarà certo una giornata di sole, anzi, ma non sono previste precipitazioni sulla Capitale. Qualche piovasco di debole intensità possibile nel pomeriggio nei settori montuosi delle province di Rieti e Frosinone.

Le previsioni del tempo a Roma: cielo parzialmente nuvoloso, ma non pioverà

Stando alle previsioni del tempo pubblicate sui principali siti meteo, non sono previste precipitazioni a Roma nel corso della giornata di Pasquetta. Lunedì 21 aprile il cielo sarà parzialmente nuvoloso nel corso della mattinata, ma è previsto un miglioramento nel corso del pomeriggio.

Per quanto riguarda le temperature, le minime saranno intorno ai 12 gradi e le massime arriveranno a toccare addirittura i 24 gradi nelle ore più calde della giornata. Vento quasi assente durante tutto l'arco della giornata.

Dove pioverà nel Lazio durante la giornata di Pasquetta

Come anticipato, non sono previste piogge sulla città di Roma, ma il cielo sarà nuvoloso. Cielo più limpido sulle coste del Lazio. Cielo molto nuvoloso, con qualche possibilità di pioggia, nelle zone interne e montuose della provincia di Rieti e della provincia di Frosinone.

Scrivono i meteorologi del sito IlMeteo.it: "Lunedì, tempo non certo stabile sulla regione. Pasquetta trascorrerà con un cielo spesso molto nuvoloso o addirittura coperto. Non sono attese grosse precipitazioni, se non qualcuna sui settori montuosi. Temperature massime fino a 23 gradi, valori notturni che non subiranno variazioni. Venti deboli".