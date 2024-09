video suggerito

Le nuove regole sui liquidi all'aeroporto di Fiumicino: da settembre cambia tutto Le nuove regole all'aeroporto di Roma Fiumicino valide dal 1 settembre: torna il limite dei 100 ml per i liquidi, che però si potranno tenere all'interno del bagaglio a mano durante i controlli.

A cura di Enrico Tata

Cambia tutto, di nuovo, all'aeroporto di Fiumicino per quanto riguarda i liquidi che si possono portare nel bagaglio a mano. Nello specifico, dal 1 settembre non è necessario estrarre la bustina dei liquidi dalla valigia, ma il limite di capienza per i contenitori pieni torna a 100 ml. In altre parole, non sarà più possibile, come invece avveniva fino a poche ore fa, portare con sé borracce e bottigliette d'acqua piene.

Le novità sui liquidi a Fiumicino: torna il limite dei 100 ml

Dal primo settembre 2024, informa in una nota Aeroporti di Roma, il trasporto dei liquidi nel bagaglio a mano sarà consentito in contenitori di capienza fino a 100 millilitri. I contenitori di liquidi di capacità superiore a 100 millilitri (come le borracce, ad esempio) possono essere trasportati nel bagaglio a mano solo se vuoti. Altrimenti, devono essere imbarcati nel bagaglio da stiva al check-in.

Le eccezioni ai limiti sui liquidi nel bagaglio a mano

Le uniche eccezioni alle restrizioni sul limite di 100 millilitri sono i LAGs (Liquidi, Aerosol e Gas) "da utilizzare durante il viaggio a fini medici o per un regime dietetico speciale, inclusi gli alimenti per neonati che potranno essere consentiti nel bagaglio a mano anche in quantità superiori ai 100 ml, previa separazione dal bagaglio a mano e controllo di sicurezza dedicato".

Liquidi, pc e tablet possono restare nel trolley

Grazie agli scanner di ultima generazione EDS C3 installati all'aeroporto di Fiumicino (con esclusione dei voli diretti negli Stati Uniti e in Israele) durante i controlli di sicurezza sarà consentito tenere i contenitori di liquidi fino a 100 millilitri e gli apparati elettronici come laptop e tablet all'interno del proprio bagaglio a mano, senza quindi la necessità di separarli ed estrarli.

Perché è stato reintrodotto il limite dei 100 ml nei liquidi a Fiumicino

Ma perché sono stati reintrodotti i vecchi limiti per i liquidi all'interno dei trolley? I nuovi macchinari possono essere utilizzati, secondo le regole dell'Unione Europea, soltanto per contenitori che non superino i 100 millilitri. Con gli scanner di ultima generazione, come quelli installati a Fiumicino, il bagaglio a mano viene controllato molto velocemente e il software riconosce immediatamente eventuali esplosivi, senza dover estrarre dal trolley sia tablet che liquidi. Ma il limite dei 100 ml, per questioni di sicurezza, è stato reintrodotto.