Le Frecce Tricolori tornano a Ladispoli nel 2025: l’annuncio del sindaco “Siamo onorati di ospitare per la quarta volta questo spettacolo unico, che richiama l’attenzione e la partecipazione di migliaia di cittadini e visitatori da tutta Italia. Ringrazio l’Aeronautica Militare per la fiducia che ci è stata nuovamente concessa”, ha scritto in una nota il sindaco Grando. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

Le Frecce Tricolori tornano a Ladispoli nel 2025. L'occasione è quella della nuova edizione del Ladispoli Air Show in programma il 1 giugno 2025. Lo ha annunciato il sindaco della cittadina sul litorale a Nord di Roma, Alessandro Grando.

"Dopo il grande successo delle precedenti esibizioni l'Aeronautica Militare ha scelto nuovamente Ladispoli come cornice ideale per le spettacolari acrobazie della Pattuglia Acrobatica Nazionale, simbolo d'eccellenza e dell'orgoglio italiano. L'evento sarà organizzato in collaborazione con il Comune di Ladispoli e coinvolgerà una serie di iniziative collaterali, pensate per arricchire l'esperienza del pubblico ed inaugurare nel migliore dei modi la stagione estiva. Siamo onorati di ospitare per la quarta volta questo spettacolo unico, che richiama l'attenzione e la partecipazione di migliaia di cittadini e visitatori da tutta Italia. Ringrazio l'Aeronautica Militare per la fiducia che ci è stata nuovamente concessa", ha scritto in una nota il sindaco Grando.

L’Air Show è l’esibizione spettacolare delle tradizionali operazioni di addestramento dei Piloti di aerei militari, durante la quale il pubblico può assistere alle incredibili evoluzioni di singoli Piloti e dei Team acrobatici, tra cui lo spettacolo delle Frecce Tricolori, il più prestigioso e atteso dai visitatori della manifestazione, giunta alla quarta edizione.