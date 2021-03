Il Lazio verso la zona arancione rafforzata, ma non è esclusa nemmeno la zona rossa. Troppi casi, contagi in aumento e dati molto alti stanno facendo propendere per un'ulteriore restrizione delle misure. Se quindi è quasi certo che il Lazio passerà di colore, è ancora da decidere quali saranno le nuove regole da seguire. Quelle della zona arancione sono già note e prestabilite. Ma la zona arancione rafforzata non è disciplinata dai decreti, quindi sarà la Regione Lazio in caso a decidere quali saranno le nuove misure da seguire. La vera novità potrebbero essere le scuole, con la sospensione di quasi tutte le attività di didattica in presenza. Si potrebbe tornare alla Dad quindi per le superiori, le medie e le elementari, con la grande incognita degli asili nido e delle scuole dell'infanzia. Diverso il caso per la zona rossa, dove tutte le scuole potrebbero chiudere. E, secondo le ultime notizie, con l'Rt a 1.3 non è escluso il salto dal giallo al rosso. Ciò che potrebbe cambiare le carte in tavola è il tasso di occupazione dei posti letto e l'incidenza dei casi, entrambi sotto la soglia di allerta.

Le regole per bar, ristoranti e negozi

Per quanto riguarda bar, ristoranti e pizzerie, se il Lazio dovesse andare in zona arancione rafforzato, le regole rimarranno quelle della zona arancione. I locali non potranno quindi effettuare il servizio al tavolo. La consegna a domicilio è consentita senza limiti di orario, mentre l'asporto è possibile fino alle 22. I bar senza cucina, i pub e le birrerie, non possono invece effettuare asporto dopo le 18. Per quanto riguarda i negozi, questi potranno rimanere aperti tutti i giorni fino alle 21. Chiusi invece il sabato e la domenica i centri commerciali: al loro interno potranno rimanere operative solo edicole, farmacie, tabacchi e alimentari. Se invece si andrà in zona rossa, tutte le attività commerciali dovranno chiudere, mentre per bar, ristoranti e pizzerie sarà consentito solo il servizio a domicilio.

Le regole per gli spostamenti

Nel caso il Lazio vada in zona arancione rafforzata, le regole sugli spostamenti saranno decise dalla Regione. L'ipotesi più probabile è che vengano vietate le visite a parenti e amici, mentre non è chiaro se saranno permessi gli spostamenti all'interno del comune. Nel caso della zona rossa, invece, sarà consentito uscire di casa solo per motivi di salute, lavoro o necessità e non si potrà ovviamente andare a trovare amici e parenti nelle case private. Per spostarsi sarà obbligatorio portare con sé l'autocertificazione, ogni spostamento non giustificabile sarà passibile di controllo ed eventuale multa da parte delle forze dell'ordine.