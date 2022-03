Lavori su via Pontina dal 21 marzo: chiusure al traffico e orari Dal 21 marzo via Pontina chiude parzialmente al traffico per lavori tra viale dell’Oceano Pacifico e Castel Romano, per la sostituzione delle barriere spartitraffico.

A cura di Alessia Rabbai

Immagine di repertorio

Via Pontina sarà parizlmante chiusa per lavori a partire da lunedì 21 marzo 2022. Gli interventi riguarderanno la sostituzione delle barriere spartitraffico, quelle che si trovano nello specifico tra viale dell'Oceano Pacifico e Castel Romano, con un investimento di oltre 5 milioni di euro. A renderlo noto Anas la quale ha presentato un piano per il potenziamento e la riqualificazione della strada statale 148, fondamentale perché unisce la Capitale alla sua periferia Sud e alla provincia di Latina. Una prima parte dei lavori sarà conclusa a fine maggio. Ogni giorno la utilizzano i pendolari per studio o per lavoro, spostandosi avanti e indietro nel Lazio. Una strada che vede ogni anno un gran numero di incidenti e di vittime, tra le quali la maggior parte sono motociclista. L'dea è quella di aumentarne la sicurezza, intervendo per migliorarne la qualità, a partire appunto, dalla sostituzione delle barriere spartitraffico.

Le chiusure al traffico su via Pontina per lavori e gli orari

I lavori lungo via Pontina inizieranno lunedì 21 marzo. Partiranno nel tratto compreso tra il chilometro 14,055, a Roma Sud e il chilometro 17,670 a Castel di Decima – Castel Porziano. Le chiusure al traffico riguarderanno le corsie di sorpasso, mentre la cicrolazione scorrerà normalmente nelle altre. Di notte via Pontina nella tratta in cui si svolgeranno i lavori chiuderà dalle ore 22 alle ore 6. Tra lunedì 21 e martedì 22 marzo le chiusure riguarderanno le corsie in direzione Terracina, in provincia di Latina, mentre mentre tra mercoledì 23 e giovedì 24 marzo chiuderanno quelle verso La Capitale.