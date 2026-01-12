Lavori al Bar San Calisto a Trestevere: clienti in processione per portar via un cimelio del locale storico

Il bar San Calisto cambia veste: chiuso per restyling. E fra avventori curiosi e clienti affezionati in molti hanno deciso di passare al locale per ritirarne un pezzo da conservare, un cimelio di storia del rione.

Il bar San Calisto durante i lavori di ristrutturazione, foto da Instagram.

Processione al bar San Calisto a Roma, nel cuore della pittoresca Trastevere, per appropriarsi di un pezzettino del locale storico, un cimelio di storia del rione. È quanto sta avvenendo dai giorni scorsi a piazza San Callisto, da quando sono stati aperti i lavori di ristrutturazione dell'iconico locale davanti all'omonima chiesa. Non un semplice esercizio commerciale, ma un testimone del tempo che passa a pochi passi dal Tevere. In uno dei quartieri più caratteristici di Roma, il bar ha visto passare generazioni di giovani e meno giovani, senza mai cambiare volto e veste. Oggi, invece, è arrivato il momento di un restyling.

Ristrutturazione in corso:

"Il bar resterà chiuso almeno fino al 16 febbraio", scrivono dalla pagina Instagram del bar. Il motivo delle ferie? Una ristrutturazione che permetterà al bar di ammodernarsi ma che, come precisano i proprietari, non cambierà la vera essenza del bar, attivo dal 1969.

La notizia, però, divide clienti fissi e curiosi avventori fra chi vorrebbe vedere il locale sempre nello stesso modo (come da decenni) e chi, invece, è entusiasta all'idea del cambiamento. "Era uno dei pochi posti rimasti autentici, perché stravolgerlo?", si chiedono alcuni. Altri invece avanzano richieste precise: "Non vi ripresentate come tutti i bar, luci al neon fredde da ospedale e banconi grigi o bianco per favore! Siete stati belli ed unici mantenete la vostra identità!", scrivono con l'auspicio che possa restare uguale.

Altri ancora, invece, fremono all'idea di come potrà diventare. Ciò che non cambia, invece, stando a quanto rivelato dai nuovi proprietari, resteranno i prezzi: il caffè a 90 centesimi continua a resistere.

La corsa ai cimeli: "Passate e portatevene un pezzo a casa"

Nel frattempo, però, i più affezionati non hanno mancato l'appuntamento in loco, per cercare di portarsi via uno dei cimeli provenienti dal bar. C'è chi è venuto per prendersi una delle vecchie piastrelle e chi un pezzo del bancone. "Stanno facendo i lavori al San Calisto, vi suggerisco di portarvi via un pezzo di storia. Come abbiamo fatto noi", scrivono alcuni immortalandosi nelle storie di Instagram mentre abbracciano una porta davanti ai muri dei vicoli trasteverini.