Latina, arrestato un 40enne latitante: era ricercato dalle autorità spagnole dallo scorso luglio Nel capoluogo pontino è stato arrestato un 40enne ricercato dallo scorso luglio con un mandato di arresto europeo emanato dalle autorità spagnole. È il secondo latitante arrestato a Latina in pochi giorni.

A cura di Beatrice Tominic

Foto d’archivio

È stato arrestato a Latina un uomo di 40 anni su cui, da qualche mese, gravava un mandato di arresto europeo emesso dalle autorità giudiziarie spagnole con le accuse di furto aggravato e associazione a delinquere. L'uomo, di origini marocchine, era ricercato dal mese di luglio 2021 per aver preso parte ad un'organizzazione criminale che si occupava di rubare e, in seguito, rivendere veicoli con targhe contraffatte.

Dopo un'attenta attività di screening nel territorio del capoluogo pontino, il 40enne è stato fermato privo di documenti, forse perché confidava nella difficile trascrizione dei suoi dati anagrafica. Durante il controllo, però, si è dimostrato nervoso e teso e questo ha spinto i carabinieri della sezione Radiomobile ad approfondire e ad effettuare ulteriori accertamenti. Tramite una verifica incrociata delle impronte digitali, infine, sono riusciti identificarlo: adesso è stato arrestato e dovrà scontare 15 anni di detenzione.

Arrestato latitante fuggito dalla Romania

L'arresto del 40enne di origini marocchine è il secondo che avviene in pochi giorni ai danni di persone ricercate in Europa nella città di Latina. Nella giornata di venerdì 28 gennaio, infatti, nel capoluogo pontino, è stato fermato un 21enne su cui gravava un mandato di cattura europeo. Stavolta, ad emetterlo, sono state le autorità romene. Il giovane, ricercato da circa 3 anni, era fuggito dal suo Paese di origine nel 2018 quando, da poco 18enne, insieme ad un'altra persona aveva tentato di uccidere un uomo. Il latitante, anche in questo caso, è stato fermato grazie all'intenso lavoro di screening dei militari e identificato tramite i rilievi dattiloscopici: in seguito la Corte di Appello di Roma ha convalidato l'arresto del ragazzo.