Latina, arrestato 21enne latitante condannato per tentato omicidio Nella giornata di ieri, venerdì 28 gennaio 2022, i carabinieri del comando di Latina hanno arrestato un 21enne su cui pendeva un mandato di cattura europeo per tentato omicidio.

A cura di Beatrice Tominic

Foto d’archivio

È stato arrestato a Latina nella giornata di ieri, venerdì 28 gennaio, un 21enne su cui pendeva un mandato di cattura europeo per tentato omicidio. Il ragazzo era ricercato da tempo perché quando aveva appena 18 anni, nel 2018, insieme ad un'altra persona, aveva provato ad uccidere un uomo nel suo Stato, in Romania. Una volta venuto a conoscenza dell'ordine di carcerazione, però, il ragazzo era subito fuggito dal suo Paese: da anni le autorità romene erano sulle sue tracce, senza mai essere riuscite a trovare il giovane latitante.

L'arresto nel capoluogo pontino è avvenuto dopo una fitta attività investigativa, grazie alla cooperazione delle forze dell'ordine internazionali e allo scambio informativo intenso che i carabinieri della città di Latina hanno intessuto con i colleghi romeni.

L'operazione e il ritrovamento del giovane

La collaborazione fra carabinieri e le autorità romene hanno, alla fine, portato al risultato sperato: i militari hanno attivato nella città di Latina e dintorni un accurato screening del territorio e sono riusciti a localizzare il luogo in cui il ragazzo si era rifugiato per scappare all'arresto. Una volta trovato il giovane ricercato, i militari hanno fermato l'ormai 21enne e lo hanno portato al comando dei carabinieri di Latina per svolgere accertamenti di rito più approfonditi. Tramite i rilievi dattiloscopici lo hanno subito identificato e, in questo modo, sono riusciti a confermare il mandato di arresto europeo a suo carico emesso in Romania per il tentato omicidio aggravato. Dopodiché, la Corte di Appello di Roma ha convalidato l'arresto del ragazzo.