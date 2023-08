L’assessora risponde a Gassman: “Roma ce la farà e si lascerà alle spalle anni di incuria” La risposta dell’assessora capitolina all’Ambiente, Sabrina Alfonsi, al tweet di Alessandro Gassman: “Caro Alessandro, voglio rassicurarti, Roma ce la farà e potrà lasciarsi definitivamente alle spalle una lunga stagione di incuria e di degrado”.

A cura di Enrico Tata

L'assessora capitolina all'Ambiente, Sabrina Alfonsi, ha risposto a un tweet dell'attore Alessandro Gassman: "Caro sindaco, mi sono rivolto spesso alla sua giunta per mettere attenzione sul degrado di Roma. Lei capisce che ora, con la città in queste condizioni, postare video di una decina di lavoratori dell’ama che tagliano l’erba sia offensivo per chi la città la abita", scriveva l'attore sui social.

Alfonsi ha spiegato che poco prima dell'estate è scoppiata una crisi "gravissima" legata alla manutenzione dei mezzi Ama e "questo ci ha nuovamente fatto precipitare in una situazione di emergenza. Per superarla, il 14 luglio, il Sindaco Roberto Gualtieri ha nominato un nuovo direttore di Ama, Alessandro Filippi, che si è subito messo al lavoro per affrontare la situazione".

Uno dei punti del nuovo piano prevede proprio di intervenire nelle aree vicine a 950 scuole della Capitale prima delle riapertura di settembre, "Ritengo giusto e, anzi, doveroso che il Sindaco informi la città dello stato di avanzamento di questi piani di intervento, che rappresentano uno sforzo importante e supplementare in termini di personale e di mezzi. Credo anche che sia giusto incoraggiare l’impegno di Ama e dei suoi lavoratori per ripristinare una condizione adeguata di decoro, almeno quanto è pienamente legittimo criticare e pretendere il massimo da chi amministra la città. Noi ce la stiamo mettendo tutta e siamo convinti che con i nuovi impianti che stiamo realizzando, a partire dal termovalorizzatore, e con la trasformazione di Ama in un’azienda davvero efficiente e in grado di garantire una pulizia adeguata e capillare in tutti i quartieri, questo obiettivo può essere raggiunto".

Gassman ha poi criticato il restyling di piazza Pia (con cui si collega via della Conciliazione e Castel Sant'Angelo) pubblicando la fotografia di un rendering del progetto: "Progetto di Piazza Pia… poi quando faranno 45 gradi, perché sarà consuetudine, viene con me un’oretta al centro della piazza per vedere chi resiste di più? ALBERI, dovete piantare ALBERI".

Su piazza Pia, ha risposto Alfonsi, occorre precisare che alcune valutazioni "si basano su dei rendering necessari a far capire il passaggio da una piazza attraversata da 3mila macchine l’ora ad una arredata e percorribile a piedi che unisce definitivamente gli spazi anche verdi di Castel Sant’Angelo a via della Conciliazione. Nello specifico verranno piantati in quell’area quasi 200 nuovi alberi. Caro Alessandro, voglio rassicurarti, Roma ce la farà e potrà lasciarsi definitivamente alle spalle una lunga stagione di incuria e di degrado".