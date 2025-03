Lanterna cinese vola sul balcone di un appartamento e provoca un incendio, tragedia sfiorata a Roma

video suggerito

A cura di Alessia Rabbai

Lanterne cinesi (Immagine di repertorio)

Delle lanterne cinesi hanno rischiato di fare del male ad una donna, provocando un incendio nel suo appartamento. L'episodio è accaduto in zona Monte Mario a Roma nella notte di lunedì 23 marzo scorso. I festeggiamenti di qualcuno hanno messo a rischio la vita di altri, fortunatamente la vicenda si è conclusa senza feriti.

La donna ha raccontato al Messaggero che al momento dell'accaduto erano da poco passate le ore 2.30, quando è stata svegliata di soprassalto da un incendio divampato sul suo balcone. La proprietaria di casa ha avuto la prontezza di restare calma e di fronteggiare subito la situazione, prendendo il tubo dell'acqua e spegnendo le fiamme, che hanno raggiunto una credenza.

Fortunatamente l'acqua ha estinto l'incendio, che potenzialmente avrebbe potuto propagarsi al resto del balcone fino a raggiungere l'abitazione, mettendo a serio repentaglio la vita della donna. A provocarlo è stata appunto una lanterna cinese, di quelle fluttuanti, che si lasciano volare nel cielo in occasioni di festeggiamenti vari, ma che costituiscono un potenziale pericolo per l'incolumità di persone, natura e animali. In estate ad esempio ma non solo, il posarsi di una lnterna cinese con la fiammella in un bosco o un prato può generare un grave incendio.

La lanterna con la fiamma ancora accesa in questo frangente ha raggiunto il balcone dell'appartamento e si è incastrata dietro ad un mobile di plastica, provocando un incendio. La vicenda, che si è conclusa con il lieto fine, non ha richiesto l'intervento dei vigili del fuoco, la donna è riusicta in breve tempo a spegnere le fiamme da sola. Ha sporto denuncia per l'accaduto e le forze dell'ordine hanno fatto degli accertamenti, per verificare se le immagini riprese dalle telecamere di sorveglianza abbiano immortalato l'accaduto.