Lancia una molotov contro una palestra di Roma: arrestato un 48enne, in casa fabbricava bombe Un 48enne romano è stato arrestato dagli agenti del XII Distretto Monteverde di Roma.

A cura di Enrico Tata

L'ultimo episodio è stato il lancio di una molotov contro una palestra di viale dei Quattro Venti, Monteverde, ma sarebbe responsabile anche di altri episodi simili ai danni di altre attività commerciali della zona. Nel suo appartamento, tra l'altro, è stato trovato materiale utile alla fabbricazione di bombe. Per questo un 48enne romano è stato arrestato dagli agenti del XII Distretto Monteverde di Roma. La misura cautelare è stata disposta dal gip del tribunale di Roma su richiesta della procura.

Le indagini sono cominciate il 16 marzo scorso, quando gli agenti sono stati chiamati in viale dei Quattro Venti per un'avvenuta esplosione nelle vicinanze del cancello di una nota palestra del quartiere. È stata ritrovata sul posto una bomba molotov fabbricata in casa. Immediatamente i poliziotti hanno acquisito le immagini delle telecamere di sorveglianza installate in zona e l'analisi dei filmati ha consentito di individuare il responsabile. Nei video, infatti, si vedeva un uomo fare un sopralluogo nei pressi del locale e poi tornare pochi minuti dopo con una bottiglia incendiaria. In precedenza, hanno accertato successivi rilievi, lo stesso uomo aveva danneggiato i banner pubblicitari del negozio e aveva aggredito e minacciato i dipendenti di un'altra attività commerciale del quartiere. Nel corso della perquisizione presso il suo domicilio, gli agenti hanno trovato l'abbigliamento indossato dal 48enne il giorno dei fatti e alcuni materiali utili al confezionamento delle molotov. Per questo i pm hanno chiesto al gip l'emissione di una misura cautelare, con il giudice che ha emesso un'ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari nei confronti del presunto responsabile. Sconosciuto il movente di questi atti intimidatori.