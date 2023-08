Lago di Bolsena, scontro fra auto e moto: muore Giancarlo Sbocchia, centauro 71enne Scontro fra un’automobile e una moto lungo la via Verentana, sul lago di Bolsena: nell’impatto ha perso la vita il motociclista, il 71enne Giancarlo Sbocchia.

A cura di Beatrice Tominic

Stavano percorrendo la via Verentana, strada provinciale 8 a Marta, comune in provincia di Viterbo sul lago di Bolsena, quando c'è stato lo scontro. L'impatto, avvenuto verso le ore 9 fra una motocicletta e un'automobile, una Ford Focus grigia, che usciva da un passo carrabile, è stato fortissimo. Ad avere la peggio, nello scontro, l'uomo che si trovava in sella alla moto, Giancarlo Sbocchia, 71enne di Capodimonte, comune limitrofo. Come riporta la testata online Tuscia Web.it la dinamica dell'incidente è ancora da chiarire.

L'arrivo dei soccorsi

Non appena allertati sono arrivati sul posto i soccorsi. I medici e gli infermieri del personale del 118 hanno raggiunto immediatamente il luogo dell'incidente. Per il settantunenne, autotrasportatore con la passione delle due ruote, però, non c'è stato niente da fare: gli operatori non hanno potuto fare altro che dichiarare il decesso del motociclista. Nello scontro è rimasto ferito anche il conducente dell'automobile, trasportato d'urgenza in ospedale.

La dinamica dell'incidente

Oltre al 118, sul posto sono presto arrivati i carabinieri e la polizia locale per cercare di ricostruire la dinamica dell'incidente. Secondo quanto ricostruito, Sbocchia stava viaggiando in moto insieme ad un amico, che lo seguiva in sella alla propria moto. L'amico sarebbe riuscito ad evitare l'impatto con l'automobile, mentre per il settantunenne sarebbe stato impossibile.

In particolare, sul luogo del sinistro, sono arrivati i militari del nucleo radiomobile della compagnia di Montefiascone, quelli di Marta e la polizia locale i cui agenti si stanno occupando del traffico. La strada su cui è avvenuto il tragico sinistro al momento è chiusa al traffico, deviato invece verso il lungolago.