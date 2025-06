video suggerito

La Vela di Calatrava dal degrado a simbolo di rinascita: ad agosto accoglierà migliaia di ragazzi La Vela di Calatrava quasi pronta dopo i lavori di riqualificazione per il Giubileo dei Giovani. Sarà inaugurata a metà luglio.

A cura di Enrico Tata

La Vela di Calatrava – Foto Facebook Anna Smilari

L'inaugurazione della Vela di Calatrava, ristrutturata insieme al palazzetto dello sport, è prevista intorno al 15 luglio. In tempo per il Giubileo dei Giovani, che si svolgerà a Tor Vergata il 2 e 3 agosto. "È venuto fuori un bellissimo lavoro. È un vero recupero di un'opera faraonica. Si tratta di due realtà completamente ristrutturate, rinnovate e adeguate a scopi utilizzabili: un'arena bellissima e spazi che saranno riconvertiti. Noi la utilizzeremo per accampare 4mila persone che rappresenteranno la sala operativa, il cervello di tutto. Lì convergeranno le immagini e tutto ciò che ci consente di dirigere le operazioni e dove orientare i flussi dei ragazzi che arrivano dai 3 percorsi pedonali, per evitare che una volta entrati debbano fare altri chilometri a piedi", ha detto Agostino Miozzo, coordinatore dei Servizi di Accoglienza per il Giubileo.

Dopo il Giubileo l'interno della Vela potrebbe diventare un orto botanico, mentre il palazzetto dello sport sarà un'arena scoperta con 9mila posti a sedere. l'Assemblea Capitolina, che per l'occasione ieri si è tenuta nella facoltà di Economia di Tor Vergata, ha approvato all'unanimità un ordine del giorno che prevede un impegno per il sindaco proprio per attivarsi affinché gli spazi riqualificati grazie ai fondi giubilari "siano stabilmente impiegati e valorizzati a servizio della comunità".

"Tor Vergata è uno dei quadranti maggiormente interessati dalla trasformazione giubilare ed è qui che un'opera rimasta incompiuta per anni, trova finalmente nuova vita e diventa il simbolo concreto di questo evento, ma anche un lascito per la città: uno spazio di riferimento in cui eventi culturali, verde attrezzato e il diritto a un luogo pubblico dignitoso si trasformano in una realtà concreta", ha dichiarato per esempio la capogruppo del Pd in Assemblea Capitolina, Valeria Baglio.