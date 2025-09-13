La truffa del cassiere al supermercato: metteva in sconto i prodotti, poi se li comprava a prezzo ribassato

Metteva i prodotti in sconto, poi li comprava a prezzo ribassato. Una truffa semplice ma efficace messa a segno dal cassiere di un supermercato di Aprilia. Sarebbe riuscito in più occasioni, stando a quanto si apprende, ad acquistare beni a prezzi notevolmente inferiori rispetto a quelli previsti per i normali clienti. Il meccanismo era elementare ma insidioso: era lui stesso a modificare i prezzi e poi ad approfittarne per fare acquisti personali a tariffe ridicole.

La denuncia e le indagini

L'uomo è stato denunciato in stato di libertà dalla polizia di Aprilia e dovrà rispondere del reato di truffa aggravata. L'accusa è quella di aver ingannato i titolari del negozio dove lavorava, procurandosi un ingiusto profitto e arrecando un danno economico all’attività commerciale. I proprietari hanno deciso di indagare dopo aver notato che qualcosa nei conti non tornava e, insospettiti, hanno avviato controlli più accurati sulla gestione delle casse. In questo modo hanno raccolto prove concrete delle anomalie che hanno poi portato a inchiodare il dipendente infedele e a sporgere denuncia presso il commissariato.

La conferma degli inquirenti

Le verifiche delle forze dell'ordine hanno consentito di confermare la ricostruzione dei fatti, accertando che il cassiere avrebbe manomesso i prezzi per poi acquistare ciò che gli serviva a un costo enormemente più basso rispetto al reale valore di mercato. Al termine delle indagini, come detto, il dipendente è stato deferito all'autorità giudiziaria con l'accusa di truffa. Ora sarà la magistratura a stabilire le eventuali responsabilità penali e a quantificare il danno economico causato al supermercato.