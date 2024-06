video suggerito

La sua moto prende fuoco sul Raccordo, è Marco Torre il poliziotto 27enne morto a Roma Stando a quanto si apprende, il giovane poliziotto lascia la moglie e un figlio di un anno. Per aiutarli è stata creata una raccolta fondi sul sito GoFundMe: “Compagno, amico, collega e papà speciale”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Enrico Tata

La sua motocicletta ha preso fuoco sul Grande Raccordo Anulare di Roma e per lui non c'è stato niente da fare. Marco Torre, poliziotto e giovane papà di 27 anni, è morto in seguito a un terribile incidente avvenuto tra le uscite Selva Candida e Cassia.

Secondo quanto ricostruito, la moto si è schiantata, per cause ancora da accertare, contro un'automobile e subito è stata avvolta dalle fiamme. L'incidente non ha lasciato scampo al giovane poliziotto. Inutile, purtroppo, è stato l'intervento dei sanitari del 118, che non hanno potuto fare altro che dichiarare il decesso del ragazzo.

Come anticipato, la dinamica dei fatti è ancora tutta da accertare. Secondo le prime ricostruzioni, il conducente dell'automobile indossava una pettorina arancione e, quindi, la deduzione di chi indaga è che la sua auto si trovasse ferma sulla corsia d'emergenza al momento dell'impatto.

Una delle ipotesi al vaglio degli agenti, che nelle prossime ore esamineranno le telecamere di sicurezza installate sul Gra, è che Marco Torre abbia tentato un sorpasso a destra trovandosi all'improvviso l'automobile ferma sulla corsia d'emergenza.

Stando a quanto si apprende, il giovane poliziotto lascia la moglie e un figlio di un anno. Per aiutarli è stata creata una raccolta fondi sul sito GoFundMe, descritta con queste parole:

"Raccolta fondi creata per onorare e ricordare Marco, un compagno, amico, collega e papà speciale che ha lasciato un'impronta indelebile nella vita di chi lo ha conosciuto. Questa campagna ha lo scopo di raccogliere fondi per sostenere la famiglia di Marco in questo momento difficile. Unisciti a noi nel suo ricordo: insieme possiamo tenere vivo il suo spirito. Grazie per il tuo supporto e per condividere il suo ricordo con noi".