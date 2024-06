video suggerito

Incidente sul Grande Raccordo Anulare, perde il controllo della moto che prende fuoco, morto 27enne Tragedia sul Grande Raccordo Anulare di Roma, dove un motociclista 27enne è morto in un incidente stradale autonomo. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Alessia Rabbai

12 CONDIVISIONI condividi chiudi

Immagine di repertorio

Un grave incidente stradale è avvenuto lungo il Grande Raccordo Anulare di Roma. Il sinistro si è verificato la mattina presto di oggi, martedì 25 giugno, nel tratto compreso tra Selva Candida e Pisana. Un motociclista è morto dopo una caduta rovinosa dal suo veicolo a due ruote, non c'è stato purtroppo nulla da fare per salvargli la vita. Non sono ancora note le generalità della vittima, è un ventisettenne. La moto ha poi preso fuoco.

L'incidente autonomo in carreggiata esterna

Secondo le informazioni apprese al momento dell'accaduto il motociclista era in sella alla sua moto e stava percorrendo il Raccordo in carreggiata esterna quando, per cause non note e ancora in corso d'accertamento, ha perso il controllo alla guida ed è caduto sull'asfalto all'altezza del chilometro 11.7. Si tratta di un incidente autonomo, in cui oltre alla moto non è rimasto coinvolto nessuno. A dare l'allarme sono stati i passanti, che hanno asisstito alla drammatica scena dell'incidente.

I soccorsi

Arrivata la chiamata al Numero Unico delle Emergenze 112 con la richiesta urgente d'intervento per un motociclista rimasto coinvolto in un sinistro le cui condizioni di salute sembravano disperate, sul posto è giunto il personale sanitario in ambulanza. I paramedici non hanno potuto però purtroppo fare nulla per salvargli la vita. Presenti sul luogo dell'incidente gli agenti della polizia stradale e il personale Anas per i rilievi di rito e per gestire la viabilità. Inevitabili i disagi alla circolazione.