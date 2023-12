La stella rossa “dell’Urrs” sta pure sul presepe in Regione Lazio: “Adesso chi lo dice a Rampelli?” Il deputato di Fratelli d’Italia Fabio Rampelli si era già lamentato della presenza di una grande stella rossa in cima all’albero di Natale della Città Metropolitana di Roma, amministrata dal centrosinistra. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Enrico Tata

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

La stella rossa al posto del puntale sull'albero di Natale della Città Metropolitana di Roma, amministrata dal Pd. "Incredibile ma vero", si era lamentato il deputato di Fratelli d'Italia, Fabio Rampelli. Peccato che anche sul presepe alla Pisana, sede del consiglio regionale della Regione Lazio, amministrata dal centrodestra, campeggi una stella rossa. Anzi, addirittura tre. "E adesso chi lo dice a Rampelli", ironizza qualcuno.

"Solo la Città metropolitana di Roma (già Provincia), governata dal PD, poteva scegliere una stella rossa al posto di un puntale, una sfera di cristallo, una stella d’argento o d’oro, un fiocco. Chissà quale illuminato dirigente avrà scelto questo tocco ‘d’originalità’. Manco a Mosca ai tempi dell’Unione sovietica". Così si era espresso Rampelli in merito all'albero di Natale dell'ex Provincia di Roma.

Insomma, un albero con richiami comunisti, la velata allusione del deputato ed ex vice presidente della Camera. Chissà quale sarà la sua posizione in merito alle tre enormi stelle rosse che appaiono nel cielo del presepe della Pisana. Di sicuro non potrà tacciare il presidente Rocca di nostalgia comunista.

Leggi anche È emergenza casa per gli studenti, ma la Regione Lazio regala uno studentato da 400 posti al Ministero

Questa era stata la risposta di Cristina Michetelli, delegata al Bilancio e Patrimonio della Città Metropolitana di Roma Capitale, in merito all'albero di Natale: "Finalmente, dopo anni di mortificazione, anche Palazzo Valentini, sede della Città Metropolitana, torna ad esibire il suo albero di Natale. Il nostro Ente, anche con l’imponente restauro di questo palazzo storico, così come con quello di Villa Altieri e delle Domus romane, sta conoscendo una fase di rilancio artistico-culturale, insieme a quella della sua azione amministrativa in favore del territorio metropolitano".

"Spiace che una stellina rossa dell’addobbo – aveva spiegato Michetelli – peraltro selezionata dalla società che ha fornito l’albero, abbia suscitato una reazione spropositata in un noto esponente della destra romana, che ha confuso il rosso natalizio con ragioni politiche. Immaginiamo a questo punto che il suo Babbo Natale sarà vestito di nero e i suoi regali saranno solo sacchi di carbone per confermare, anche cromaticamente, la sua antica fede cameratesca. Al di là dell’ironia, ricordo che, al contrario, per la nostra comunità il rosso è anche il colore del cuore e della passione che da sempre scalda le case delle famiglie durante le festività natalizie".