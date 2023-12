L’incredibile polemica di Rampelli sul puntale dell’albero di Natale: “Manco Mosca ai tempi dell’URSS” L’onorevole di Fratelli d’Italia Fabio Rampelli ha attaccato il puntale dell’albero di Natale scelto dalla Città metropolitana di Roma: “Stella Rossa al posto del puntale, incredibile ma vero!”.

A cura di Natascia Grbic

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Natale è arrivato, e con esso il solito corredo di luci, lucine, addobbi e Santa Klaus (si potrà usare questo termine anche se poco italiano?) che colorano la città. Roma non è nuova a queste iniziative, ma ciò che non poteva mancare è la solita polemica relativa all'albero di Natale. Una consuetudine che ci portiamo dietro dai tempi di Spelacchio, primo di una seria di sfortunati eredi che hanno portato "polemica albero di natale roma" a diventare una delle chiavi di ricerca predefinite su Google. Quest'anno l'onore stava per toccare all'albero di Christian Dior, prima che la città metropolitana di Roma decidesse di mettere come puntale del proprio albero di Natale nientemeno che una stella rossa.

Ai più, vedere una stella come puntale di un albero di Natale non fa venire in mente nient'altro che un addobbo come tanti, soprattutto considerando che il rosso è proprio il colore caratteristico della festa. Ma non all'onorevole Fabio Rampelli: il deputato di Fratelli d'Italia non ci sta, e taccia un innocuo puntale natalizio di simbologia comunista.

"STELLA ROSSA AL POSTO DEL PUNTALE, INCREDIBILE MA VERO!", il titolo in capse lock del post pubblicato dal deputato Fabio Rampelli. "Solo la Città metropolitana di Roma (già Provincia), governata dal PD, poteva scegliere una stella rossa al posto di un puntale, una sfera di cristallo, una stella d’argento o d’oro, un fiocco. Chissà quale illuminato dirigente avrà scelto questo tocco ‘d’originalità’. Manco a Mosca ai tempi dell’Unione sovietica". Un post talmente surreale che chi scrive ha dovuto sincerarsi della spunta blu del profilo per controllare fosse vero.

Il post dell'onorevole ha (comprensibilmente) scatenato un'ondata di messaggi ironici. "Paghiamo questa gente per gestire e risolvere i problemi degli italiani e Rampelli perde tempo dietro una stella rossa che può essere anche gialla", il messaggio di un utente. "Se magari riuscisse a pensare che il rosso è un classico colore del Natale sarebbe già un successo, per pensare ai problemi dell'Italia visto il suo ruolo, aspettiamo il miracolo", chiosa un altro.