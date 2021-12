Domani dopo oltre un anno di chiusura riapre la stazione Policlinico della metro B Riapre domani la stazione di Policlinico della metropolitana della linea B, dopo oltre un anno di chiusura. “È uno snodo importante per la mobilità cittadina”, dichiara Patané.

A cura di Beatrice Tominic

Foto Facebook di Potere al Popolo

Nella mattinata di domani, 24 dicembre, dopo più di un anno, riapre la stazione Policlinico, fermata della linea B della metropolitana. La fermata di Policlinico è la seconda dopo quella della stazione Termini (strategica in quanto collega la linea A, caratterizzata dall'arancione, con la linea B, blu, della metropolitana) verso i capolinea di Rebibbia e di Jonio e rappresenta uno snodo importante per la mobilità della città di Roma. "Rappresenta infatti una stazione fondamentale per tutti i residenti della zona, per gli studenti dell’Università La Sapienza, per il personale sanitario e per i pazienti dell’ospedale Umberto I. Proprio in considerazione della presenza del Policlinico, è fondamentale la riapertura di scale mobili e ascensori, a beneficio in modo particolare delle persone con disabilità motorie", dichiara l'assessore alla Mobilità della giunta Gualtieri Eugenio Patané, che aggiunge i suoi ringraziamenti ad Atac e a Ustif, Ufficio speciale trasporti a impianti fissi, un organo periferico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, per aver accelerato i lavori permettendo un'apertura anticipata della stazione.

La riapertura dopo più di un anno

La riapertura della stazione metropolitana di Policlinico arriva dopo più di un anno dalla chiusura che, infatti, era avvenuta il 29 novembre 2020. Già da qualche giorno si parlava informalmente dell'apertura imminente della stazione della metropolitana che, come ha dichiarato Patané, è fissata per domani, nel giorno della vigilia: questa riapertura sembra arrivare proprio come un regalo di Natale ai cittadini e alle cittadine che aspettavano questo momento da più di un anno.