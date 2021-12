La fermata Policlinico della metro B riaprirà il 23 dicembre dopo più di un anno? Cosa sappiamo La fermata di Policlinico riaprirà nella giornata del 23 dicembre, dopo più di un anno di chiusura? Questo è quanto dichiarato dall’Assessore alla Mobilità Patané, ma da ATAC non arrivano conferme.

A cura di Beatrice Tominic

Foto Facebook di Potere al Popolo

La fermata della metro B Policlinico, punto nevralgico del transito di studenti e studentesse che ogni giorno si recano nella città universitaria dell'Università di Roma La Sapienza, potrebbe riaprire il 23 dicembre. È quanto riferito nel tardo pomeriggio di ieri dall'assessore alla Mobilità della giunta Gualtieri Eugenio Patané ad alcuni rappresentanti degli studenti dell'associazione Udu, Unione degli Universitari, come si legge sul profilo Instagram di Udu Roma.

"Finalmente lo possiamo dire: il 23 Dicembre riaprirà la fermata della Metro B di Policlinico! Oggi abbiamo avuto un incontro con l’assessore Eugenio Patanè a cui abbiamo esposto le problematiche strutturali da noi rilevate […]

Oltre alla riapertura della Metro Policlinico, possiamo darvi delle importanti novità:

1. Dal 7 Gennaio la frequenza della ferrovia Roma-Lido verrà incrementata;

2. Sarà incrementata anche la frequenza dei tram 3 e 19 entro la fine del 2022;

3. L’amministrazione ha espresso la volontà di realizzare in tempi relativamente brevi linee tramviarie come la Verano-Tiburtina e la Giardinetti-Tor Vergata, unitamente alle altre linee che serviranno il quadrante est della Capitale e che saranno fondamentali per tutti gli studenti di Tor Vergata. […]"

L'annuncio dato dai rappresentanti degli studenti è arrivato in anticipo rispetto alle comunicazioni ufficiali. Ancora nulla di scritto da parte del Campidoglio e di Atac. L'ufficio stampa della municipalizzata dei trasporti, contattato questa mattina, non ha confermato né smentito anche se ha chiarito che a breve si avranno notizie certe sulla tanto agognata riapertura della stazione che serve tra le altre cose uno dei principali ospedali della città e la prima università di Roma.

Perché era stata chiusa la fermata di Policlinico della linea B della metropolitana di Roma?

La stazione di Policlinico, punto di arrivo di tutti gli iscritti e le iscritte a molti dei dipartimenti della città universitaria dell'ateneo La Sapienza (da quello di Lettere a Scienze Politiche, da Economia a parte di quello di Medicina), era stata chiusa nella giornata del 29 novembre 2020, per alcuni lavori alle scale mobili. Prima di Policlinico, era già stata bloccata, per la stessa ragione, la fermata di Castro Pretorio che, però, nel frattempo è stata riaperta lo scorso 13 ottobre. Le fermate di Castro Pretorio e Policlinico, rispettivamente le prime due in direzione Rebibbia o Jonio subito dopo quella della stazione Termini, sono rimaste chiuse per più di un anno, creando numerosi disagi a passeggeri e a tutta la comunità università dell'ateneo La Sapienza.