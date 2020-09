in foto: Immagine di repertorio

Due stazioni della metropolitana linea B di Roma saranno temporaneamente chiuse. Si tratta delle fermate Policlinico e Castro Pretorio, la misura per consentire ai tecnici la sostituzione delle scale mobili. La chiusura di Castro Pretorio sarà a partire da lunedì 5 ottobre, mentre quella di Policlinico da domenica 29 novembre. Entrambe, che servno la zona a ridosso della stazione Termini, dell'Università la Sapienza di Roma e del Policlinico Umberto I, necessitano della chiusura di alcuni mesi per consentire smontaggio, rimontaggio e collaudi di ogni elemento. Ad annunciare il provvedimento Atac: "Si tratta di impianti arrivati a fine vita tecnica, avendo raggiunto il limite trentennale di utilizzo, e che quindi devono essere integralmente sostituiti con impianti di nuova costruzione. Ciò consentirà di avere impianti di ultima generazione nelle stazioni della metro B interessate dagli interventi, con evidente giovamento per il servizio e per i viaggiatori" si legge in una nota diramata dall'azienda che gestisce il servizio di trasporto pubblico in città.

Chiudono Policlinico e Castro Pretorio, nessuna previsione sulla riapertura

I lavori programmati da Atac prevedono al termine l'installazione di quarantotto impianti in dieci stazioni. Interventi che, come fa sapere l'azienda, sono già stati avviati dall'impresa incaricata nelle stazioni Bologna, Tiburtina, Monti Tiburtini, Quintiliani e Santa Maria del Soccorso. Nessuna previsione però sulla data di riapertura: "I tecnici stanno ultimando le ricognizioni per stimare la data di conclusione dei lavori, che verrà comunicata nei prossimi giorni, e per studiare soluzioni di mobilità alternativa, anche prevedendo l'utilizzo di servizi sostitutivi". Dall'8 al 23 agosto scorso la tratta B della metro di Roma tra la stazione Magliana e il capolinea Laurentina è stata interrotta per interventi lungo la linea.