Mercoledì 13 ottobre riapre la stazione metro di Castro Pretorio a Roma Lo ha annunciato Atac in una nota: dopo quasi un anno di chiusura per i lavori di sostituzione delle scale mobili e degli ascensori (giunti al termine della vita tecnica dopo trent’anni di utilizzo) alla fine la stazione metro di Castro Pretorio è stata riaperta. Tornerà in servizio a partire da mercoledì 13 ottobre.

A cura di Natascia Grbic

Dopo quasi un anno di chiusura, la stazione della metro B di Castro Pretorio riaprirà ai viaggiatori dall'inizio del servizio di mercoledì 13 ottobre. Lo ha reso noto Atac in una nota. La stazione, snodo fondamentale per il trasporto pubblico romano, è stata chiusa molti mesi per consentire la sostituzione delle scale mobili e degli ascensori, giunti alla fine della vita tecnica dopo trent'anni di utilizzo. I lavori hanno riguardato anche opere civili e accessori, e sono stati adeguati gli spazi della stazione per renderli a norma con le nuove disposizioni anti-incendio. Finalmente da mercoledì la stazione tornerà a essere utilizzata da pendolari e viaggiatori, che negli ultimi mesi avevano vissuto numerosi disagi a causa della chiusura di Castro Pretorio ma anche di Policlinico.

Riapre Castro Pretorio, rimosso materiale in amianto

Sempre nella nota, Atac fa sapere che "i lavori hanno riguardato anche diverse opere civili e accessorie, compresi interventi su diverse infiltrazioni d'acqua e per la rimozione di materiale in amianto che si sono evidenziati dopo lo smontaggio degli impianti" e che "nelle ultime settimane si sono svolti i collaudi con gli enti ministeriali". Non è chiaro quando invece riaprirà la stazione metro di Policlinico, usata soprattutto dal personale sanitario che lavora all'Umberto I e dagli studenti dell'Università la Sapienza. Anche in questa stazione sono in corso lavori per la sostituzione di scale mobili e ascensori, cominciati poco dopo quelli di Castro Pretorio, ma al momento non c'è una data sulla riapertura di Policlinico. Che, si spera, avvenga nel più breve tempo possibile.