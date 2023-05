La sorella del 25enne che si è suicidato: “Kit della morte venduti online come elettrodomestici” La sorella del venticinquenne che si è suicidato a Roma il 22 ottobre del 2021 ha lanciato un appello a chi si trova in difficoltà, di chiedere aiuto e rivolgersi ad un professionista. Ha spiegato che i kit della morte vengono venduti online con messaggi promozionali come se fossero elettrodomestici.

"I kit per suicidio vengono venduti online con messaggi promozionali, come se fossero elettrodomestici. Scrivono ‘Soddisfatti o rimborsati, ma non ci sarà bisogno di rimborso, visto che l'esito è garantito!'". Sono le parole della sorella del rider venticinquenne che si è suicidato il 22 ottobre 2021 nella Capitale ritrovato privo di vita due giorni dopo sulla terrazza dell'abitazione dei genitori in zona Re di Roma. In un'intervista rilasciata alla Repubblica la donna – che chiamiamo Marta, nome di fantasia – ripercorre gli ultimi giorni di vita del fratello, prima che compisse il gesto estremo.

L'impatto del lockdown, la sua scomparsa improvvisa, la denuncia dai carabinieri e le ricerche, fino al drammatico rinvenimento del corpo. Marta ha deciso di parlare affinché attraverso la storia di suo fratello altre persone in difficoltà vengano messe in guardia e possano salvarsi dai ‘trafficanti di morte del web'. E ha lanciato un appello a chi si trova nella stessa situazione in cui era Marco: "Chiedete aiuto, non chiudetevi in voi stessi. Rivolgetevi a dei professionisti".

"Mio fratello ha acquistato un kit per il suicidio online"

Marta ha spiegato che suo fratello prima di uccidersi si è trovato ad affrontare un periodo difficile della sua vita: "La pandemia e il conseguente isolamento hanno influito. Sognava di di aprire un'attività insieme ai suoi amici. Si è chiuso sul lavoro ed è tornata la depressione della quale aveva già sofferto in passato". Insieme a sua cugina la donna ha trovato degli indizi che le hanno fatto pensare all'acquisto di un kit per il suicidio online, sospetti confermati dalla lettura delle mail presenti nel pc.

"Kit per suicidio venduti come elettrodomestici"

Leggendo le mail e seguendo le tracce dei movimenti del fratello online Marta ha detto: "Trovo assurdo che il sito su cui mio fratello ha acquistato quei prodotti fosse accessibile a chiunque. Vendevano questo kit con messaggi promozionali che si utilizzerebbero per un qualsiasi prodotto d'acquisto". Sulla vicenda indaga la Procura di Roma con l'ipotesi di reato d'istigazione al suicidio. Si tratta di una nuova inchiesta dopo quella avviata dalla divisione italiana dell'Interpol sul cinquantasettenne canadese Kenneth Law con oltre mille ‘kit della morte' venduti in tutto il mondo.