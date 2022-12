La sfilata di Alessia designer ucraina rifugiata in Italia: “Così do nuova vita alle divise militari” Alessia è una giovane designer fuggita dall’Ucraina allo scoppio della guerra che dipinge giacche militari con simboli della pace: “Trasformo in arte quello che ho vissuto”.

A cura di Beatrice Tominic

Alessia e le sue giacche per la pace.

Stava passando un weekend nel nostro Paese quando nel suo è scoppiata la guerra: non è più tornata a casa. Così la giovane designer Alessia Romanova è rimasta in Italia, dove non ha smesso di fare ciò che più ama: vuole continuare a studiare design. "Disegno da quando ero bambina, mi piace studiare l'animazione e l'arte in generale", ha rivelato a Fanpage.it. Da quando è scoppiata la guerra non ha mai smesso di dipingere: ha disegnato i luoghi della sua città, Kharkiv.

Ospite della giornalista Francesca Fornario, insieme hanno così deciso di dare una nuova vita alle giacche militari per renderle capi d'abbigliamento in grado di promuovere la pace creando le sue Divise per la Pace.

Le giacche di Alessia per un esercito di pace

"Aveva voglia di trasformare tramite la sua arte quello che ha vissuto – ha spiegato a Fanpage.it Gabriella Guido, la presidente della Falegnameria e Officina Sociale Kalma, impegnata nell’inserimento lavorativo dei migranti e nel riuso di legno di scarto – Così abbiamo pensato di trovare insieme a lei un indumento classico, proprio come delle giacche militari, dove poter disegnare le bandiere e le colombe della pace".

Leggi anche Turista si sente male, Gianluca tassista eroe gli salva la vita con il defibrillatore

Così l'abbigliamento da guerra viene personalizzato e colorato per promuovere la pace. Il retro delle giacche verde militare, provenienti dagli eserciti di ogni Paese, viene disegnato e dipinto a mano da Alessia con bandiere arcobaleno e colombe, a cui viene aggiunta la scritta Мир, un termine che indica la parola pace sia in lingua ucraina che in russa. Poi vengono aggiunte toppe con simboli e bandiere di vari Stati fili, decorazioni e passamaneria proveniente da tutto il mondo per incorniciare la bandiera e abbellire il capo d'abbigliamento. "La pace è più forte della guerra. L'arte è più forte della guerra", ha poi dichiarato la giornalista Francesca Fornario al termine della sfilata con le prime Divise della Pace.