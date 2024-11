video suggerito

La scaletta del concerto di Laura Pausini a Roma: l’ordine della canzoni Appuntamento al Palasport di Roma con Laura Pausini stasera e domani, lunedì 18 e martedì 19 novembre 2024: ecco la probabile scaletta dei concerti del Winter Tour nella capitale. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Beatrice Tominic

Laura Pausini.

Appuntamento per stasera e domani, lunedì 18 e martedì 19 novembre 2024 al Palasport della capitale, all'Eur. Pochissimi i biglietti rimasti invenduti per due serate evento fra le più attese di questa stagione romana. Reduce dai due appuntamenti a Bari dei giorni scorsi, Pausini torna nella capitale per il suo Winter Tour che continuerà anche nel mese di dicembre fino al gran finale: la serata dell'ultimo dell'anno, 31 dicembre, in concerto a Messina. Oltre ai suoi ultimi successi, come Ciao, anche i grandi classici, da La Solitudine a Vivimi.

La scaletta dei concerti di Laura Pausini a Roma

Scaldate la voce e ripassate i testi delle canzoni: è ora di fare festa con i concerti di Laura Pausini a Roma, al Palasport. Sulle serate romane la cantante non si è ancora espressa: non si conosce ancora con certezza la setlist dei brani, non diffusa ufficialmente dalla cantante e dagli organizzatori dell'evento. Attesi, però, in scaletta, oltre ai suoi ultimi successi, anche le pietre miliari del suo repertorio.

Stando alle esibizioni nelle tappe precedenti del tour, non è difficile immaginare un probabile ordine delle canzoni, spesso affiancate dalla versione spagnola corrispondente o in medley con altri successi. Non è infatti escluso che possa replicare la scaletta dei brani, con qualche variazione in base all'accoglienza del pubblico o alla presenza di eventuali ospiti. In questo caso, l'ordine delle canzoni è il seguente:

Il primo passo sulla luna / El primer paso en la luna;

Durare / Durar ;

; Un buon inizio / Un buen inicio;

Ciao / Chao ;

; Tutte le volte / Frasi a metà / Io canto / Je chante / Un’emergenza d’amore (Medley Rock);

Celeste / Il nostro amore quotidiano / Davanti a noi (Medley Personale);

Resta in ascolto / Escucha atento;

E ritorno da te / Volveré junto a ti;

Come se non fosse stato mai amore / Como si no nos hubiéramos amado;

Primavera in anticipo (It Is My Song);

Scatola / Caja ;

; Ti porterai lontano / Non è detto / Lato destro del cuore / Non ho mai smesso / In assenza di te / It’s Not Goodbye (Medley Romantico);

Tra te e il mare / Entre tú y mil maresLimpido / Surrender / Con la musica alla radio (Medley 2000);

Bienvenido;

Simili;

Le cose che vivi / Las cosas que vives / Tudo o que eu vivo;

Io sì (Seen);

Vivimi / Víveme;

Sorella Terra / Hermana Tierra;

Zero / Cero;

Invece no / En cambio no / Agora não;

Incancellabile / Inolvidable / Inesquecível;

Strani amori / Amores extraños;

Loneliness / La solitudine / La soledad;

Non c’è.