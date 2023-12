Testo e significato di Durare, Laura Pausini racconta un amore che può resistere al tempo “Durare” è la canzone di Laura Pausini pubblicata il 27 ottobre 2023. È stato il primo singolo del nuovo album Anime Parallele ad essere presentato: una ballad che racconta come un amore possa durare nel tempo. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

È "Durare" il primo singolo del nuovo album di Laura Pausini, Anime Parallele (Almas Paralelas nella versione spagnola) che è uscito lo scorso 27 ottobre, cinque anni dopo l'ultimo disco di inediti "Fatti sentire". Laura Pausini ha scelto una ballad per cominciare questo nuovo percorso discografico che l'ha accompagnata anche nel tour mondiale. La canzone è stata scritta dalla stessa cantante con Edwyn Roberts e Paolo Antonacci e prodotto da Michelangelo e Paolo Carta.

Il testo di Durare

Meno male che non sei normale

Come tutti quanti

Che lasci tutto e torni se ho paura anch'io

E non lo sanno gli altri

Sceglimi, sceglimi, sceglimi, stasera noi

Siamo mappe sulla schiena

Una vita dopo cena

Siamo quello che ti va

E allora come mai ci hai messo così tanto

Ad incontrarmi qui, a farne il tuo bersaglio

E poi portarmi in alto che la città è un puntino

Lo vedi quanto è bello dividersi un destino

C'è una notte stellata tra le ciminiere

C'è una vita pensata ed una da pensare insieme

Ed una da inventare ed una da capire

Ed una da durare, io e te

Ed una da impazzire, io

Meno male che non vuoi dormire

Anche se torno tardi

Che non ti fa paura se sto male anch'io

Ma che ne sanno gli altri?

Adesso tu ti prego

Chiamami, chiamami, chiamami: "Bambina"

Siamo solo un paio d'anime

Siamo solo due metafore

Siamo quello che ci va

E allora come mai ci hai messo così tanto

Ad incontrarmi qui, a farne il tuo bersaglio

E poi portarmi in alto che la città è un puntino

Lo vedi quanto è bello dividersi un destino

C'è una notte stellata tra le ciminiere

C'è una vita pensata ed una da pensare insieme

Ed una da inventare ed una da capire

Ed una da durare, io e te

Ed una da impazzire, io e te

Mi viene voglia di ridere, noi

Ci sembrava difficile

Mi raccomando torna a casa

Facciamo un figlio dopo cena

Mi raccomando torna a casa, ah-ah

E allora come mai ci hai messo così tanto

Ad incontrarmi qui, a darmi il tuo buongiorno

E poi portarmi in alto che la città è un puntino

Lo vedi quanto è bello dividersi un mattino

C'è una notte stellata tra le ciminiere

C'è una vita pensata ed una da pensare insieme

Ed una da inventare ed una da capire

Ed una da durare, io e te

Ed una da impazzire, io e te

Il significato di Durare di Laura Pausini

Quella di Pausini, quindi, è una dichiarazione d'amore in forma di ballad che scandisce le varie tappe di un amore e della vita perché "C'è una vita pensata ed una da pensare insieme, ed una da inventare ed una da capire, ed una da durare, io e te, ed una da impazzire, io" come canta Pausini. È lei stessa a spiegare il senso del brano: "Questa canzone racconta di come per me sia possibile credere ancora nelle storie d’amore che vogliono costruire un percorso di vita da pensare insieme. Conoscersi, desiderarsi, inventarsi, capirsi. E anche impazzire, insieme. Scoprire quanto è bello dividersi un destino. Durare. Si può".