Laura Pausini: “In pensione? Mai. A 50 anni mi hanno chiesto di diventare più sexy, con gli uomini non lo fanno”

A cura di Daniela Seclì

Laura Pausini ha fatto una riflessione su come vengono trattate le donne quando raggiungono l'età matura. In particolar modo, ha fatto riferimento ai cantanti. Se un artista ha 50 anni, non gli viene chiesto di cambiare il suo look per apparire più giovane. Quando è una donna a raggiungere quell'età, invece, la sua immagine diventa un punto cruciale su cui molti ritengono di poter mettere bocca.

Le donne nella musica, tra pregiudizi e pretese

Laura Pausini si è raccontata in un'intervista rilasciata a Nacho Serrano per Oggi.it. L'artista, che lo scorso maggio ha compiuto 50 anni, ha rimarcato come anche nei lavori artistici ci sia la tendenza a chiedere alle donne molto di più di quanto non si chieda agli uomini. Si pretende che le cantanti abbiano un look sempre sexy e accattivante anche dopo i cinquant'anni:

Un cantante di 50 anni può rimanere lo stesso di sempre, ma a una donna viene chiesto di prendersi cura di sé stessa, di essere camaleontica e cambiare…A volte mi domandano se non ho intenzione di rinnovare, che so, di diventare più sexy…Ma i cambiamenti li farò soltanto se li sentirò davvero miei, non per compiacere come mi vedono gli altri.

Laura Pausini non ha intenzione di andare in pensione

Quando le è stato chiesto se le piacerebbe cantare fino a ottant'anni, Laura Pausini non ha avuto alcuna esitazione. Durante la pandemia ha capito di non poter stare lontana dalla musica, dunque esclude categoricamente la possibilità di andare in pensione un giorno. Continuerà a regalare i suoi brani ai fan anche quando sarà anziana:

Nella pandemia ho dovuto ritirarmi forzatamente, e all’inizio ho sentito che era bello stare nel guscio degli affetti. Ma dopo tre mesi già scalpitavo… Non credo che userò mai la parola “pensionamento”. Anche quando sarò vecchissima, registrerò sempre canzoni nel mio studio di casa.