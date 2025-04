video suggerito

Laura Pausini è nella top 10 delle 50 migliori artiste pop latine di tutti i tempi per Billboard Usa Laura Pausini è nona nella classifica delle 50 migliori artiste pop latine di tutti i tempi per Billboard Usa anche grazie a “un catalogo che ha resistito alla prova del tempo”. Sostieni Fanpage.it, fai rumore con noi

A cura di Redazione Music

7 CONDIVISIONI condividi chiudi

Laura Pausini (ph Jose Breton:Invision:AP)

Laura Pausini è stata inserita nella lista delle 50 migliori artiste pop latine di tutti i tempi per Billboard Usa. La cantante italiana, star anche in Spagna e in America Latina è nona, in una classifica che vede Shakira e Gloria estefan nelle prime due posizioni, mentre subito alle spalle dell'artista italiana c'è la grande Mercedes Sosa. Da anni, ormai, Pausini ha costruito una carriera lunga, duratura nei paesi latini, pubblicando i suoi album in spagnolo e diventando anche un amatissimo volto televisivo in Spagna e Messico, tra gli altri, senza contare la vittoria di cinque Latin Grammy, che si aggiunge a un Grammy Awards e a un Golden Globe, tra gli altri.

Billboard spiega così qual è stato il criterio di scelta di questa lista, soprattutto tenendo conto quanto sia ampio l'ombrello di un termine come "pop": "Nel creare la lista delle migliori artiste pop latine di tutti i tempi, abbiamo preso in considerazione artiste che, prima di tutto, hanno costruito un catalogo che ha resistito alla prova del tempo. Ci sono diverse nuove artiste che pensiamo abbiano un futuro brillante davanti a loro, ma che non sono riuscite a entrare in questa lista solo per il merito di uno o due album. Altre sono grandi artiste, ma la loro produzione ancora limitata – diciamo, tre album o meno – le ha automaticamente spostate più in basso nella lista".

Laura Pausini nona nella classifica Billboard

Per quanto riguarda, in particolare, le motivazioni che hanno portato i redattori di Billboard a inserire Pausini in top 10, sulla rivista si legge: "Pausini, nata in Italia, ha iniziato la sua carriera musicale all'età di 19 anni e da allora ha venduto più di 70 milioni di dischi in tutto il mondo, fatto nove tour mondiali e piazzato tre canzoni nella top 10 della classifica Hot Latin Songs di Billboard: "Las Cosas Que Vives", "Víveme" e "Como Si No Nos Hubiéramos Amado", tutte versioni spagnole di canzoni che aveva originariamente registrato in italiano. ‘Forse non il mio sangue, ma per la mia anima, le mie idee, i miei ideali […] Mi sento latina‘, ha detto in precedenza a Billboard".

E la motivazione prosegue così: "Nel 2023, è diventata la prima artista nata al di fuori dell'America Latina o della Spagna a ricevere il premio Persona dell'Anno della Latin Recording Academy. Pausini ha anche vinto un Golden Globe Award con Diane Warren per la migliore canzone originale per ‘Io sì (Seen)' dal film ‘La vita davanti a sé', che è stato anche candidato all'Oscar. L'anno scorso, Pausini ha ottenuto il suo primo ingresso nella Hot 100 con una nuova versione del suo successo ‘Se Fue', insieme a Rauw Alejandro". A febbraio, inoltre, Pausini è stata una delle presentatrici principali del Premio Lo Nuestro, oltre a essere stata nominata in due categorie: Artista Pop Femenina del Año e Canción del Año – Pop/Balada , per la sua collaborazione con Luis Fonsi sul brano “Roma”.

Billboard ha preso anche in considerazione soprattutto le "artiste la cui musica ha ispirato altre e creato tendenze durature; che vantavano una voce unica e straordinaria; e che hanno avuto, per la maggior parte, un impatto significativo sulle classifiche di Billboard. I grandi successi in classifica hanno significato una posizione più alta in classifica. Abbiamo anche incluso una manciata di artisti che non sono essenzialmente pop nel genere, ma il cui impatto è stato tale da trascendere nel regno della popolarità di massa, almeno nell'ambito del pubblico latino (…). Inoltre, ci siamo impegnati a fondo per concentrarci sul pop latino, escludendo cantanti hip-hop/urbano e folk, con due eccezioni degne di nota