La proposta del Pd: La Russa renda onore il 17 aprile alle vittime del rastrellamento del Quadraro La proposta del deputato dem Roberto Morassut: “Il presidente del Senato venga a rendere onore a queste vittime del nazifascismo e a deporre una corona. Troverà al Quadraro una memoria vivissima di questa vicenda, che ha attraversato la vita di molte famiglie”.

A cura di Enrico Tata

L'onorevole Roberto Morassut, deputato del Partito democratico, è intervenuto oggi alla Camera per chiedere al presidente del Senato, Ignazio La Russa, di celebrare la ricorrenza del rastrellamento del Quadraro, episodio avvenuto il 17 aprile 1944.

Dopo le parole di La Russa su via Rasella, Morassut ha espresso l'indignazione di tutto il Partito democratico e ha proposto: "Siamo alla vigilia di un'altra importante ricorrenza, la ricorrenza del rastrellamento del Quadraro di 683 persone. Il presidente del Senato venga a rendere onore a queste vittime del nazifascismo e a deporre una corona. Troverà al Quadraro una memoria vivissima di questa vicenda, che ha attraversato la vita di molte famiglie".

"Ci sono delle date, dei fatti nella nostra storia che sono fissati in modo indelebile nella nostra memoria e che non possono essere messe in discussione se non stravolgendo i principi della Costituzione. Tra queste, vi è l'azione patriottica condotta in via Rasella – ha continuato Morassut – Il nucleo gappista che agì a via Rasella fu un nucleo di eroi, di patrioti e on di terroristi. Il presidente della Camera si faccia messaggero della nostra indignazione e chieda a La Russa con coraggio e con dignità patriottica di venire al Quadraro e di deporre una corona in onore delle vittime".

Leggi anche Evade dai domiciliari e viene sorpreso in hotel: è scappato per passare la notte con una donna

Il rastrellamento del Quadraro

Il rastrellamento del Quadraro, operazione Balena il nome in codice, è stato effettuato il 17 aprile del 1944, a distanza di meno di un mese dall'eccidio delle Fosse Ardeatine e dall'attentato di via Rasella. Le truppe tedesche assediarono il quartiere, noto covo di partigiani e oppositori dei nazifascisti, e deportarono nei campi di concentramento 683 persone.