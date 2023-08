La proposta dei 5 Stelle: “L’incontro tra Musk e Zuckerberg facciamolo a Ostia Antica” “Un’alternativa c’è: facciamolo al Teatro romano di Ostia Antica. È una cornice epica proprio come la vuole Musk”, ha proposto il consigliere del Movimento 5 Stelle Paolo Ferrara.

A cura di Enrico Tata

Su ‘X' Elon Musk ha confermato in un post che il duello tra lui e Mark Zuckerberg si farà. L'evento sarà trasmesso in live stream su X e su Meta e "sarà ispirato all'antica Roma". L'imprenditore statunitense ha scritto anche di aver parlato con la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, e con il ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano. Musk non ne ha mai parlato esplicitamente, ma negli scorsi mesi si era parlato del Colosseo come location. Ma non sarà così, perché il ministro Sangiuliano ha confermato l'evento, ma ha chiarito che non si terrà a Roma.

Il rappresentante al Consiglio Nazionale del Movimento 5 Stelle per la circoscrizione Centro Italia, e Vicepresidente dell'Assemblea Capitolina, Paolo Ferrara, ha proposto di organizzare l'evento al Teatro romano di Ostia Antica: "Musk VS Zuckerberg? Purtroppo il Circo Massimo ultimamente ha qualche problema, ma un'alternativa c'è: facciamolo al Teatro romano di Ostia Antica. È una cornice epica proprio come la vuole Musk, non è a Roma centro come vuole Sangiuliano, ma è comunque immerso nella sua Storia. La location perfetta, già in mano al Ministero della Cultura, facilmente raggiungibile, e che crea indotto per una periferia. Possono pure arrivarci a bordo di una trireme: cosa c'è di meglio?".

E intanto c'è chi, come Vittorio Sgarbi, si dice d'accordo nell'organizzare l'evento addirittura all'interno del Colosseo, dato il ritorno economico che il ‘combattimento' garantirebbe per la città di Roma. "Visto che il Circo Massimo lo diamo anche a chi lo devasta come Travis Scott non vedo perché il Colosseo non debba essere dato a Musk e Zuckerberg, i quali sono pronti a offrire una cifra ragguardevole. Il mio parere? È favorevole, visto che possiamo chiedere una cifra milionaria. Loro offrono 100 milioni e io suggerisco di chiudere a 150 milioni. Magari con poco pubblico presente, tanto ci sono le dirette streaming e online", ha dichiarato Sgarbi all'agenzia Lapresse.