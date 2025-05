video suggerito

La prima fotografia della nuova arena alla Vela di Calatrava a Tor Vergata Ecco la prima fotografia della nuova arena scoperta alla Vela di Calatrava a Tor Vergata. Sarà pronta per il Giubileo dei giovani in programma a fine luglio a Roma. Sostieni Fanpage.it, fai rumore con noi

A cura di Enrico Tata

Ecco la prima fotografia dell'arena alla Vela di Calatrava, a Tor Vergata, che sarà completata entro l'estate, in tempo per lo svolgimento del Giubileo dei giovani, in programma dal 28 luglio 2025 al 3 agosto 2025.

La Vela era stata concepita come Città dello Sport in vista dei Mondiali di Nuoto del 2009. Mai completata, nel 2025 l'Agenzia del Demanio ha svolto la funzione di stazione appaltante per il “completamento area eventi a Tor Vergata presso le Vele della Città dello Sport”, lavori che sono compresi tra gli interventi essenziali e indifferibili per il Giubileo e che riguardano la prima parziale funzionalizzazione del Palasport e la sistemazione a verde di base dell’area esterna nord.

Finanziato con 37 milioni di euro, il cantiere prevede una prima e parziale funzionalizzazione del Palasport. Le lavorazioni, informa Roma Capitale sul sito dedicato ai cantieri per il Giubileo, "riguarderanno il Palasport e includeranno una serie di interventi mirati al suo parziale completamento al fine di trasformarlo in un'arena scoperta. Questi interventi comprenderanno anche il superamento delle barriere architettoniche e l'installazione di servizi igienici per accogliere i fedeli e gli utenti in generale".

È previsto, come si vede nella fotografia, il completamento delle gradinate: "Sarà portata a termine la realizzazione delle gradinate per consentire una migliore fruizione dell'arena scoperta". Inoltre, si legge ancora, "saranno eseguiti gli interventi necessari al completamento della finitura esterna del Palasport, contribuendo così alla sua integrazione nel contesto urbano". Si sta procedendo all'installazione di un impianto di illuminazione adeguato e sono state adottate le misure necessarie a rendere l'arena accessibile a tutte le persone, "inclusi coloro con disabilità, attraverso la rimozione delle barriere architettoniche presenti". Ancora, "saranno costruiti nuovi servizi igienici e altri servizi di supporto per garantire il comfort e la sicurezza degli utenti durante gli eventi ospitati nell'arena".

L'obiettivo principale di questi interventi, spiega il Campidoglio, è "completare la trasformazione del Palasport in un'arena scoperta funzionale e accessibile, in grado di accogliere un gran numero di persone e di soddisfare le esigenze dei visitatori durante eventi e celebrazioni, incluso il Giubileo del 2025″.

Il rendering del progetto dell'arena