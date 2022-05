La pornostar Vaima Vitullo minacciata dall’ex: “Scrive ‘Ti uccido’, 600 messaggi al giorno” La vittima è Waima Vitullo, ex pornostar, ex corteggiatrice del reality show i Mammoni, ex candidata consigliera regionale alle elezioni 2013 nel Lazio.

A cura di Enrico Tata

Seicento messaggi al giorno, minacce continue: "Ti faccio fare la stessa fine della pornostar uccisa". E ancora: "Sparo a tua madre appena si affaccia al balcone, se non mi rispondi. Hai le ore contate, puttana di merda. Sono armato, ti uccido oggi". La vittima è Waima Vitullo, ex pornostar, ex corteggiatrice del reality show i Mammoni, ex candidata consigliera regionale alle elezioni 2013 nel Lazio. Il presunto responsabile è il suo ex, un napoletano di 35 anni.

La procura ha chiesto immediatamente una misura cautelare per l'uomo, ma le carte non sono ancora arrivate sulla scrivania del giudice per le indagini preliminari e quindi l'ex è ancora a piede libero. Nel frattempo Waima Vitullo si è rifugiata in una casa protetta, separandosi da suo figlio di 11 anni, e si è affidata alla onlus ‘bon't worry' di Bo Guerreschi: "La burocrazia frena la nostra azione. Un fascicolo aspetta di essere spostato da una parte all'altra del palazzo di giustizia. Quell'uomo doveva essere allontanato nell'immediatezza. Sta sfidando lo Stato", la denuncia di Guerreschi.

Stando al racconto della vittima, i due si conoscono nel maggio 2021 durante la partecipazione a un programma di Italia Uno. Lei però lo lascia quando "una sera ho dovuto chiamare la polizia perché per un motivo stupido ha iniziato a sbattersi la testa sull'armadio e ha cominciato a scendere e a salire dal letto. Lì ho capito che alcuni segnali che avevo colto in passato avevano un senso". Da febbraio cominciano gli episodi di stalking, le telefonate e i continui messaggi. "Deve morire per essere ascoltata?", si chiede Bo Guerreschi.