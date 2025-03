video suggerito

La parrucchiera di Ilary Blasi a processo per frode fiscale: deve 360mila euro all'erario Alessia Solidani è stata rinviata a giudizio per frode fiscale. In qualità di rappresentante legale di due società deve all'erario un totale di circa 365mila euro, denaro che non sarebbe stato versato tra il 2018 e il 2019.

A cura di Enrico Tata

Alessia Solidani è nota al pubblico per aver partecipato al documentario ‘Unica' su Ilary Blasi e, in seguito, per essere stata ascoltata nel corso di un'udienza della vicenda giudiziaria tra la showgirl e Francesco Totti. Solidani è amica e storica hair stylist della conduttrice televisiva e a Roma possiede cinque saloni nei quartieri Parioli, Prati, Monteverde, Talenti ed Eur. Stando a quanto riporta il Messaggero, ieri è stata rinviata a giudizio per frode fiscale. In qualità di rappresentante legale di due società deve all'erario un totale di circa 365mila euro, denaro che non sarebbe stato versato tra il 2018 e il 2019.

Nel capo di imputazione si legge che stati utilizzati in compensazione "crediti inesistenti derivanti da un’inesistente attività di ricerca e sviluppo". La prima udienza del processo, riporta ancora il Messaggero, è stato fissato a febbraio davanti al tribunale di Roma.

Le indagini eseguite dagli uomini del nucleo di polizia finanziaria della Capitale hanno fatto emergere come una società avesse assistito circa 500 soggetti economici, che risultavano beneficiari di crediti di imposta per oltre 100 milioni di euro, utilizzati poi in compensazioni, per attività di ricerca e sviluppo. Per ottenere questi crediti Solidani avrebbe fornito alla società dichiarazioni mendaci, comunicando i nomi di alcuni dipendenti, che però hanno negato di aver svolto alcuna attività di ricerca e sviluppo. La legge prevede che se i dipendenti vengono retribuiti per eseguire lavori di ricerca e sviluppo, il 50 per cento del compenso può essere utilizzato come credito di imposta.

Ovviamente in merito alla vicenda Ilary Blasi è totalmente estranea ai fatti.