video suggerito

La nuova vita dell’Ippodromo di Capannelle: sarà una cittadella dello sport e dell’intrattenimento Il Campidoglio ha pubblicato un avviso pubblico per raccogliere progetti di riqualificazione dell’ippodromo di Capannelle a Roma. Nelle intenzioni dell’assessore Capitolino allo Sport, Alessandro Onorato, l’impianto potrebbe diventare una vera e propria cittadella dello sport e dell’intrattenimento. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Enrico Tata

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

L'Ippodromo di Capannelle di Roma, il più antico ippodromo italiano, sarà rinnovato e diventerà una vera e propria cittadella dello sport e dell'intrattenimento. Grazie a un avviso pubblicato dal dipartimento Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda, Roma Capitale, il Campidoglio vuole cercare operatori economici interessati a riqualificare e a gestire l'impianto alla periferia Sud di Roma.

L'ippodromo ha una superficie complessiva di 135 ettari e, come detto, si tratta del più antico ippodromo italiano. È stato infatti inaugurato nel 1881 e da allora ospita gare di galoppo e di trotto, con scuderie capaci di ospitare fino a mille cavalli e con tribune che possono ospitare fino a 20mila persone. Per questi motivi, ricorda il Campidoglio, rappresenta un punto di riferimento per l'ippica nazionale.

Dopo aver prorogato di un anno la concessione e aver scongiurato così il rischio chiusura dell'impianto (con possibile licenziamento di oltre 100 lavoratori) Roma Capitale ha voluto pubblicare un bando per il rilancio dell'impianto. Nell'avviso pubblico si parla di una concessione di durata minima di sei anni per un valore calcolato di più di 27 milioni di euro. L'amministrazione capitolina chiede progetti che comprendano anche l'esecuzione dei lavori e, come detto, la gestione dell'impianto.

L'intervento, si legge nel testo dell'avviso, "è volto a creare una struttura sportiva in grado di garantire un utilizzo ottimale dell’Impianto Sportivo, anche attraverso l’individuazione di diverse e secondarie destinazioni d’uso e funzioni, valorizzando tutte le sue potenzialità".

"Abbiamo lanciato un’indagine esplorativa di mercato al fine di acquisire da parte degli operatori economici interessati le istanze di Partenariato pubblico-privato volte alla riqualificazione e alla gestione dell’impianto Sportivo. Siamo pronti a ricevere e a valutare con la massima attenzione ogni proposta che valorizzi come merita questo impianto unico al mondo", ha spiegato l'assessore capitolino allo Sport, al Turismo e ai Grandi Eventi di Roma Capitale, Alessandro Onorato.

L'amministrazione fa sapere che c'è tempo fino al 6 giugno per presentare proposte. "E' giunta l’ora di rilanciare l'ippodromo e di sfruttarne a pieno le potenzialità, per proiettarlo nel futuro e renderlo economicamente sostenibile ed indipendente”, ha aggiunto Onorato.