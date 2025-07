video suggerito

Villa Pamphili, nuova autopsia sul corpo di Anastasia: ha segni sul collo, ipotesi strangolamento La Procura ha disposto un’autopsia bis sul corpo di Anastasia Trofimova, la 29enne trovata morta a Villa Pamphili. Alcuni segni sul collo poco evidenti fanno ipotizzare lo strangolamento. Sostieni il giornalismo libero di Fanpage.it Abbonati ora

A cura di Alessia Rabbai

12 CONDIVISIONI condividi chiudi

Una nuova autopsia è stata disposta sul corpo di Anstasia Trofimova, la ventinovenne trovata morta a Villa Pamphili lo scorso 7 giugno insieme a sua figlia Andromeda. Dai primi esami non sono emersi segni di violenza. La salma presenta alcuni graffi sul volto successivi al decesso e delle striature sul collo non molto evidenti. Una delle ipotesi formulate ma ancora da accertare è quella dello strangolamento. Anastasia potrebbe essere morta strangolata, ma è ancora presto per dirlo. Dalla prima perizia fatta dal medico legale i risultati non sarebbero sufficienti a dimostrare l'omicidio.

Come riporta Il Messaggero la Procura della Repubblica di Roma ha disposto un'autopsia bis, alla ricerca di segni di violenza, che inchiodino Kaufman. Il quarantaseienne californiano arrestato in Grecia e che a breve sarà estradato in Italia, è già indagato per l'omicidio della piccola Andromeda. La bimba dai primi risultati degli esami sarebbe stata strangolata, aveva dei segni sul collo.

Francis Kaufman, arrestato in Grecia a Skiathos e atteso in Italia nei prossimi giorni non si è mostrato collaborativo durante gli interrogatori con la polizia. Si è dichiarato innocente e ha chiesto di parlare con il consolato americano. Kaufman prima di lasciare l'Italia è stato avvistato l'ultima volta per le strade di Roma solo con un trolley, la valigia di Anastasia non è più stata ritrovata.

Ad identificare il cadavere della donna morta a Villa Pamphili è stata Tatiana, la mamma di Anastasia. Dalla Russia grazie ai telespettatori di ‘Chi l'ha visto?' in onda su Rai 3 ha riconosciuto sua figlia dai tatuaggi, isolati e diffusi dalla Questura di Roma. Ciò è avvenuto grazie ad alcuni messaggi in russo di un'amica, che ha cercato di mettersi in contatto con la trasmissione televisiva. Ora per aggiungere ulteriori tasselli alla vicenda si attende l'estradizione in Italia di Kaufman e l'interrogatorio. La speranza è che l'autopsia bis riveli degli indizi utili a determinare le cause esatte del decesso, per capire come sia morta Anastasia.