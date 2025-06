video suggerito

La bimba trovata morta a Villa Pamphilj a Roma sarebbe stata strangolata: primi esiti dell'autopsia Pronti i primi risultati dell'autopsia sulla salma della neonata trovata morta a Villa Pamphilj insieme a una donna: sarebbe stata strangolata. Il test del DNA accerterà la parentela tra le due vittime.

A cura di Alessia Rabbai

Il sopralluogo della Scientifica a Villa Pamphilj. Il punto in cui c'era il cadavere della donna

La neonata trovata morta a Villa Pamphilj forse è stata strangolata. È l'ipotesi formulata dopo l'autopsia fatta ieri dal medico legale sul corpicino della bimba. La salma riporta un livido sulla nuca. Sul cadavere della donna invece non sarebbero emersi finora segni di violenza. Per delineare il quadro della vicenda sono necessari gli esiti degli esami istologici e tossicologici. Si attende anche l'esame del DNA, che confermerà o smentirà in maniera certa il legame di parentela tra le due vittime.

Neonata e donna forse mamma e figlia

Una vicenda che è ancora un mistero quella del ritrovamento dei due cadaveri a Villa Pamphilj. L'ipotesi fatta finora grazie alle impronte digitali confrontate con la banca dati prima dei risultati dell'esame del DNA è che donna e neonata siano madre e figlia. La prima sarebbe una quarantenne di nazionalità romena, mentre la seconda avrebbe circa sei mesi. Il corpicino della bimba era senza vestiti, abbandonato tra i rovi, un testimone ha raccontato che "sembrava una bambola". Il cadavere della donna era invece chiuso in un sacco nero, con un braccio fuori, a trovarlo è stata una ragazza in via Leone XIII.

Si cerca un uomo

Un testimone avrebbe raccontato alla Polizia di aver visto neonata e figlia insieme ad un uomo. Le forze dell'ordine stanno approfondendo la ricostruzione e cercano di risalire a questa persona. Le indagini sono in corso e gli investigatori mantengono il massimo riserbo.

Rilievi e indagini

Sono in corso le indagini della Scientifica, che lavora per ricostruire il caso della donna e della neonata trovate morte a Villa Pamphilj, senza escludere nessuna pista. Da quanto emerso finora il decesso della donna sarebbe antecedente a quello della bambina. La Procura della Repubblica di Roma ha aperto un fascicolo per duplice omicidio. I poliziotti hanno transennato l'area interessata e lavorato nella villa con vari sopralluoghi in cerca di tracce ed indizi utili.