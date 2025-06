video suggerito

Donna e neonata trovate morte a Villa Pamphilj: la piccola ha un livido sulla nuca, si cerca un uomo Diversi testimoni hanno visto la donna e la bambina nelle scorse settimane insieme a un uomo. Gli agenti della Squadra Mobile lo stanno cercando per capire cosa è accaduto alle vittime.

A cura di Natascia Grbic

Sono passati due giorni dal tragico ritrovamento dei corpidi una donna e sua figlia nel parco di Villa Pamphilj a Roma. Cosa sia accaduto, è ancora poco chiaro: dall'autopsia è emerso le 40enne non aveva sul corpo segni di lesioni, mentre la piccola presenta alcune ecchimosi, tra cui una alla nuca, di cui si deve ancora capire l'origine. Gli agenti della Squadra Mobile stanno cercando un uomo, che potrebbe sapere cosa è accaduto. Sono numerosi infatti i testimoni che hanno riferito di aver visto nelle settimane passate i tre insieme, la donna, l'uomo e la bimba, di appena cinque mesi. Da qualche tempo sembra vivessero all'interno di Villa Pamphilj, dove avevano ricavato un alloggio di fortuna vicino a una fontana per lavarsi.

L'identità della donna e della bimba non è stata ancora accertata. Dalle prime informazioni si tratterebbe di una 40enne originaria dell'Est Europa, ma l'identificazione è molto complessa, anche per lo stato in cui si trovava il corpo. Le sue impronte non sono presenti in banca dati, e non è stato possibile risalire al suo nome. Il decesso della 40enne risalirebbe infatti alla serata di venerdì, mentre la bambina sarebbe morta alcune ore dopo.

Il corpo della bimba è stato trovato da alcuni passanti intorno alle 17. Era tra le sterpaglie, a pancia in giù, tanto che chi l'ha vista ha pregato con tutto se stesso fosse una bambola. Due ore dopo, verso le 19, è stato trovato il cadavere della donna, con sopra una coperta. Sin da subito si è sospettato si trattasse di madre e figlia, conferma arrivata poche ore dopo con l'autopsia. Sulla donna sono stati disposti accertamenti tossicologici per capire cosa abbia potuto provocare il decesso, e se per caso avesse assunto sostanze.

Nel frattempo, gli agenti della Squadra Mobile stanno cercando senza sosta l'uomo che è stato visto insieme alle due. Al momento s'indaga per omicidio, un'ipotesi di reato necessaria per poter disporre tutti gli accertamenti utili a capire cosa sia accaduto e fare luce su questa vicenda tragica.