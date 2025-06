Donna e neonata trovate morte a Roma, paura tra le persone a Villa Pamphilj: “Alcuni punti abbandonati” Duplice ritrovamento a Roma: una donna e una neonata senza vita trovate a Villa Pamphilj. Le indagini proseguono senza sosta per ricostruire quello che, al momento, è un vero e proprio mistero. Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora

A cura di Gabriel Bernard

La scientifica a lavoro a Villa Pamphilj/ Foto Gabriel Bernard per Fanpage.it

A Villa Pamphilj oggi è una via vai di agenti della polizia scientifica e della Squadra Mobile. Si cercano dettagli utili per cercare di ricostruire il caso dei due cadaveri trovati lì ieri nel tardo pomeriggio: una neonata di pochi mesi nascosta dietro a una siepe e una donna, recuperata centro metri più in là, sotto un sacco nero dell’immondizia.

Si ipotizza siano madre e figlia. Una signora sulla quarantina d’anni dell’est Europa, ma è troppo presto per affermarlo con certezza. La pista investigativa è emersa incrociando le informazioni con la banca dati delle persone scomparse ma l’esame sulle impronte digitali al momento non ha ancora fornito riscontri certi.

Gli investigatori della polizia scientifica si muovono tra l’erba alta di villa Pamphilj, mentre turisti e frequentatori del parco si fermano a osservare e chiedere informazioni. Da queste parti non si parla d’altro. «Ero qui proprio ieri sera, una passeggiata come faccio tutti i giorni. Ma mi trovavo dall’altro lato del parco”, raconta chi passeggia nel parco il giorno dopo.

“Vede, qui è sempre tutto sereno. Ma dopo questo fatto qui non mi sento più così sicuro. Su via Leone XIII c’è una ringhiera divelta a causa di un incidente. È ancora così da tempo. Magari qualcuno può entrare nel parco da quel varco quando chiude la notte. Magari l’ha fatto proprio per lasciare un cadavere”. Supposizioni.

I rilievi a Villa Pamphilj/ Foto Gabriel Bernard per Fanpage.it

Gli investigatori scandagliano la zona dove, tra i rovi, è stata ritrovata la piccola. L’ha vista un passante ieri alle 16, da un primo esame medico legale pare fosse morta da qualche ora. La donna, in stato di decomposizione, è stata trovata un centinaio di metri più in là. A stabilire le cause del decesso e a delineare un eventuale legame con la bimba saranno l’autopsia e l’esame del Dna previsti per martedì.

Gli agenti hanno trovato e acquisito un sacco a pelo verde, delle scarpe e un reggiseno. Troppo presto per affermare che fossero della vittima ma tra le ipotesi al vaglio c’è anche la donna fosse una senzatetto. Un mistero che preoccupa chi passeggia quotidianamente in quei giardini e che oggi non riesce a trovare una spiegazione. "Rischi qui non è ho mai sentiti, corriamo anche d'inverno la sera. È come se fossero entrati dentro casa. Ci sono punti della villa che sono un po' abbandonati", continua un frequentatore abituale, che poi conclude: "Però no, non me lo sarei mai aspettato".