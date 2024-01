Scongiurata la chiusura dell’Ippodromo di Capanelle a Roma, erano a rischio 600 lavoratori La giunta capitolina ha firmato una delibera con dà l’ok alla proroga di un anno della gestione dell’impianto di Capannelle da parte di Hippogroup. Salvi 100 dipendenti e 500 lavoratori dell’indotto. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Enrico Tata

Scongiurata la chiusura dell'Ippodromo di Capannelle a Roma. La giunta capitolina ha firmato una delibera con dà l'ok alla proroga di un anno della gestione dell'impianto da parte di Hippogroup. Dopo la pubblicazione del provvedimento nell'albo pretorio del Campidoglio, il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle forestepotrà aggiornare il calendario delle corse ippiche per la stagione 2024, inserendo anche quelle che si svolgeranno a Capannelle.

Per l'assessore allo Sport, ai Grandi Eventi e al Turismo, Alessandro Onorato, in questo modo è stata garantita la continuità delle gare, sono stati "salvati i posti di lavoro ed è stato preso un impegno chiaro per la pubblicazione dell'avviso pubblico che individuerà il nuovo concessionario".

Spiega ancora Onorato: "Dopo una lunghissima trattativa con tutte le parti interessate e in costante contatto con le sigle sindacali, siamo riusciti a salvare uno degli impianti ippici più grandi d'Europa. Entro 90 giorni procederemo alla pubblicazione dell'avviso pubblico per l'affidamento della struttura ma intanto la stagione del trotto e del galoppo è garantita con l'assegnazione della gestione ordinaria di Capannelle per la durata di un anno ad Hippogroup".

Senza proroga, la soluzione era rappresentata dalla chiusura dell'ippodromo, con a rischio oltre 100 dipendenti (32 a tempo indeterminato e 81 a tempo determinato) e circa 500 persone impiegate a vario titolo nell'indotto. "Per questo abbiamo lavorato ad una soluzione straordinaria che nell'attesa di un nuovo avviso pubblico scongiurerà lo stop alle gare ed eviterà un colpo durissimo al settore e tagli ai posti di lavoro", ha spiegato ancora Onorato.

"Tutelare i lavoratori, il comparto e un asset del territorio. L'accordo raggiunto per la continuità delle attività nell'ippodromo delle Capannelle è un'ottima notizia per molti lavoratori e lavoratrici e un sospiro di sollievo per l'impianto romano", ha commentato in una nota la consigliera comunale Pd Erica Battaglia, presidente della commissione Cultura e lavoro di Roma Capitale. "Un obiettivo complesso a cui l'amministrazione ha lavorato con scrupolo e che permette ora di salvaguardare la programmazione in calendario e di regolarizzare le attività future. Un plauso al lavoro svolto dal Sindaco, dall'assessore allo Sport, dalla Giunta e dal Gabinetto del sindaco. Continua cosi' una storia legata alla città e allo sport".