La nuova strategia dei boss del Tufello: casa di un disabile usata come deposito per armi e droga L’uomo, un 67enne costretto su una sedia a rotelle, è stato arrestato. In casa aveva 36mila euro in contanti, due revolver e diversi tipi di droga.

A cura di Natascia Grbic

Un uomo di 67 anni, F. G., è stato arrestato al Tufello dagli agenti del III Distretto Fidene Serpentara con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e detenzione illegale di armi da sparo. In casa, oltre ad avere droghe di diverso tipo, teneva anche delle armi, due pistole revolver, 36 proiettili calibro 22 e 36mila euro in contanti. L'uomo, invalido e costretto sulla sedia a rotelle, molto probabilmente faceva da ‘magazziniere' ad alcuni boss del quartiere: un ‘servizio', per il quale veniva pagato circa 70 euro al mese, riporta Il Messaggero, per ogni mille euro tenuti.

F. G. non è un nome sconosciuto alle forze dell'ordine. Il nome del 67enne era già comparso in alcune inchieste legato allo spaccio della zona. Da qualche tempo, quindi, gli investigatori lo stavano controllando, aspettando il momento per entrare in casa e perquisirla. Lo hanno fatto l'altro giorno, quando hanno seguito un ragazzo che gli portava i panini per il pranzo a casa, dato che lui era impossibilitato a muoversi.

Durante la perquisizione gli agenti hanno trovato 881 grammi di eroina, 245 grammi di hashish, 2 pistole revolver, 36 proiettili calibro 22 e 36mila euro in contanti. La droga è stata rinvenuta dietro alcuni materassi poggiati al muro, in una stanzetta condominiale di cui F. G. aveva la chiave. I soldi, invece, si trovavano dietro un quadro.

Il 67enne è stato portato al commissariato e arrestato. Adesso si trova agli arresti domiciliari, a disposizione dell'Autorità giudiziaria. Le indagini continuano per scoprire per conto di chi l'uomo tenesse droga, armi e soldi.