La nuova mappa di Roma: quali sono i 288 quartieri e i 22 rioni della Capitale L’iniziativa “Roma a portata di mano: la città dei 15 minuti” fotografa una composta da ben 310 quartieri, anzi 288 quartieri e 22 rioni, e molti di questi, addirittura 115, si trovano in periferia e al di fuori del Grande Raccordo Anulare.

A cura di Enrico Tata

L'unico documento ufficiale che elenca i quartieri di Roma risale al 1977 e fa riferimento a 155 Zone Urbanistiche. Dopo 45 anni l'assessorato al Decentramento di Roma ha mappato nuovamente il territorio della Capitale. L'iniziativa "Roma a portata di mano: la città dei 15 minuti" fotografa una composta da ben 310 quartieri, anzi 288 quartieri e 22 rioni, e molti di questi, addirittura 115, si trovano in periferia e al di fuori del Grande Raccordo Anulare. Sono praticamente il doppio rispetto a quelli messi nero su bianco nel 1977, che tuttora sono utilizzati per le ricerche e le statistiche.

In totale nella nuova mappa ci sono 155 quartieri in più rispetto al 1977, con l'incremento maggiore che si registra al Municipio VI, quello delle Torri, con 26 quartieri in più rispetto alle 8 zone urbanistiche censite quarantacinque anni fa. Il record di numero dei quartieri appartiene invece al Municipio IX, quello dell'Eur, con ben 37 quartieri (come si vede nella tabella in alto). Questi sono invece i 22 rioni storici, che si trovano tutti all'interno del territorio del Municipio I:

Mouti

Trevi

Colomna

Campo Marzio

Ponte

Parione

Regola

Sant'Eustachio

Sant'Eustachio Pigna

Campitelli

Sant'Angelo

Ripa

Borgo

Esquilino

Ludovisi

Sallustiano

Castro Pretorio 18. Celio

Testaccio

San Saba

Prati

Trastevere

Clodio, Della Vittoria, Mazzini e Triofale sono gli altri quattro quartieri che completano la mappa del Municipio I.

Questi sono invece i quartieri che si trovano all'interno del Municipio II:

San Lorenzo

Lanciani

Africano

Trieste

Flaminio

Villaggio Olimpico

Prato della Signora

Nomentano

Pinciano

Parioli

Porta Pia

Salario

Qua tutte le mappe con i nuovi quartieri censiti dall'assessorato capitolino al Decentramento.