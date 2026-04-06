La gattina Rosi è salva e ha già una famiglia: centinaia le richieste, l’appello è adottare altri mici

Sono centinaia le richieste di adozione arrivate per la gattina Rosi, che ha già trovato una famiglia. Sta bene e presto andrà nella sua nuova casa. L’appello è adottate altri mici.

La gattina Rosi

"Rosi è fuori pericolo, ogni giorno compie un passo in più verso la vita e sta sempre meglio". Sono gli ultimi positivi aggiornamenti sulle condizioni di salute della gattina stuprata vicino al Parco di Tor Tre Teste a Roma tra il 21 e il 23 marzo scorsi. Oggi Rosi "augura buona Pasquetta a tutti", si legge in un post pubblicato oggi, lunedì 6 aprile, sulla pagina Facebook ufficiale di LNDC Animal Protection, l'associazione animalista che fin dai primi momenti si è occupata di Rosi, seguendola passo passo e facendosi carico delle cure veterinarie. "La nostra piccola guerriera ha una forza incredibile e il suo cuore ancora di più. Grazie a tutti voi che continuate a sostenerla e a farle sentire tutto il vostro amore".

Centinaia le richieste di adozione

Per Rosi, fanno sapere da LNDC Animal Protection, sono arrivate centinaia di richieste di adozione. "La vostra attenzione e solidarietà ci hanno davvero commosso", commentano dall'associazione. Ora che Rosi sta meglio e che le sue condizioni di salute migliorano giorno dopo giorno, l'intenzione è mantenere alta l'attenzione anche nei confronti degli altri gatti in cerca di una famiglia. Rosi ha già trovato una casa, dove andrà non appena si sarà completamente ristabilita. Ma nei gattili di tutta Italia, nelle oasi feline e anche in strada, ci sono tantissimi mici che aspettano qualcuno che si prenda cura di loro.

"Già ieri vi abbiamo presentato un altro micio, un’adozione del cuore. Proprio grazie a questa grande ondata di amore abbiamo deciso di fare qualcosa in più. Nasce così la campagna #sonotuttirosi. Da ieri abbiamo iniziato, e nei prossimi giorni continueremo a presentarvi alcuni dei gatti che cercano famiglia, perché ognuno di loro ha una storia e ognuno di loro merita una possibilità".

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La gattina Rosi è fuori pericolo

La notizia che la gattina Rosi è ormai fuori pericolo è stata comunicata proprio nel giorno di Pasqua. Ciò è stato possibile grazie alle cure dei veterinari del Centro Veterinario Specialistico di Roma, tra i quali Paolo Selleri, e di Daniela Mignacca di Veterinaria Penelope, che l'ha soccorsa per prima. "Per Pasqua Rosi ha gradito tantissimo delle buone crocchette – hanno fatto sapere gli animalisti – Indossa ancora il collare elisabettiano, perché ha dei punti e potrebbe toglierli, ma le sue condizioni sono stabili. Rosi vi augura una Pasqua piena di amore". In un video Rosi mangia con soddisfazione le sue crocchette.