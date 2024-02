La foto e l’elogio di Carlo Verdone al meraviglioso fontanone del Gianicolo Così Verdone su Facebook: “Passo con la moto davanti al fontanone del Gianicolo e approfittando dell’assenza di auto e persone scatto questa foto di una delle più belle fontane di Roma”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Enrico Tata

1 CONDIVISIONI condividi chiudi

Uno scatto realizzato intorno alle 17 di oggi, martedì 20 febbraio, e postato subito su Facebook. L'autore è Carlo Verdone, che si è fermato a fotografare il fontanone del Gianicolo, che per lui, come per tutti i romani, è "una delle più belle fontane" della Capitale.

L'attore e regista romano stava passando per il Gianicolo a bordo della sua moto, una Honda sh 350, e ha approfittato dell'assenza di automobili e di turisti per realizzare lo scatto.

Come ricorda lo stesso Verdone, il fontanone è conosciuto anche come fontana dell'Acqua Paola. "Ricordo che da ragazzino ancora sentivo dire una frase dai vecchi romani. "Vali come l'acqua Paola!" . Era un'offesa. Perché l'acqua di questa fontana viene dal lago di Bracciano. E quell'acqua, che era considerata un'acqua di scarsa qualità, diventò sinonimo di persona o cosa che non valeva niente, che andava scartata. E con questa piccola curiosità vi auguro una buona serata", ha spiegato il regista.

La Mostra dell'Acqua Paola fu realizzata nel 1610 per volontà di papa Paolo V Borghese come fontana terminale dell'acquedotto Traiano-Paolo che, come ricordato da Verdone, proveniva dal lago d Bracciano. Danneggiata da cannoni francesi durante la l'esperienza della Repubblica Romana nel 1849, fu restaurata nel 1859 e poi nel 2002/2004. L'ultimo restauro è stato completato nel 2019, quando sindaca era Virginia Raggi.

Il Fontanone del Gianicolo è protagonista di una scena del film ‘La Grande Bellezza' di Paolo Sorrentino, ma anche della canzone di Antonello Venditti ‘Roma Capoccia', con un verso che recita: Quanto sei bella Roma quand'è sera Quando la luna se specchia dentro ar fontanone.