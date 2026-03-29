Domenica ecologica a Roma il 29 marzo: orari del blocco traffico, strade e quali auto possono circolare

Il 29 marzo per l’ultima domenica ecologica del 2026 la Ztl Fascia Verde di Roma sarà interdetta ai veicoli con motori endotermici dalle 7.30 alle 12.30 e e dalle 16.30 alle 20.30.

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Domenica 29 marzo è in programma l'ultima domenica ecologica del 2026 a Roma. Per ordinanza del sindaco Roberto Gualtieri, tutti i veicoli a motore endotermico non potranno circolare all'interno dei confini della Ztl Fascia Verde. Gli orari del blocco traffico saranno dalle ore 7:30 alle 12:30 e dalle ore 16:30 alle 20.30. Nell'ordinanza sono contenute anche le varie deroghe al blocco del traffico per la domenica ecologica.

L'obiettivo dello stop parziale della circolazione è quello di prevenire e contenere l’inquinamento atmosferico, contribuire a sensibilizzare i cittadini sul tema della qualità dell’aria e a un uso responsabile delle fonti energetiche. Anche in occasione di questa domenica ecologica sono previsti percorsi di trekking urbano ed altri appuntamenti. Per gli aggiornamenti consultare il sito web di Roma Capitale e di Roma Servizi per la Mobilità. Il calendario delle domeniche ecologiche tornerà tra fine 2026 e inizio 2027.

Domenica ecologica a Roma il 29 marzo: gli orari dello stop

Le fasce orarie di blocco del traffico a Roma per l'ultima delle cinque domeniche ecologiche in programma per il 29 marzo sono: dalle ore 7,30 alle 12,30 e dalle 16,30 alle 20,30. Sarà invece possibile circolare prima delle ore 7.30, dalle 12,30 alle 16,30 e dalle 20,30 in poi.

Le strade dove non si può circolare durante la domenica ecologica

I veicoli privati con motori endotermici non potranno circolare all'interno della Ztl Fascia Verde. L'area si estende dal Grande Raccordo Anulare a sud alla via Salaria a nord. I confini dettagliati della Fascia Verde sono consultabili sul sito romamobilita.it.

Quali auto possono circolare e le deroghe

Alcuni veicoli con deroghe che possono circolare a Roma oggi durante l'orario della domenica ecologica: