Domenica ecologica a Roma il 29 marzo: orari del blocco traffico, strade e quali auto possono circolare
Domenica 29 marzo è in programma l'ultima domenica ecologica del 2026 a Roma. Per ordinanza del sindaco Roberto Gualtieri, tutti i veicoli a motore endotermico non potranno circolare all'interno dei confini della Ztl Fascia Verde. Gli orari del blocco traffico saranno dalle ore 7:30 alle 12:30 e dalle ore 16:30 alle 20.30. Nell'ordinanza sono contenute anche le varie deroghe al blocco del traffico per la domenica ecologica.
L'obiettivo dello stop parziale della circolazione è quello di prevenire e contenere l’inquinamento atmosferico, contribuire a sensibilizzare i cittadini sul tema della qualità dell’aria e a un uso responsabile delle fonti energetiche. Anche in occasione di questa domenica ecologica sono previsti percorsi di trekking urbano ed altri appuntamenti. Per gli aggiornamenti consultare il sito web di Roma Capitale e di Roma Servizi per la Mobilità. Il calendario delle domeniche ecologiche tornerà tra fine 2026 e inizio 2027.
Domenica ecologica a Roma il 29 marzo: gli orari dello stop
Le fasce orarie di blocco del traffico a Roma per l'ultima delle cinque domeniche ecologiche in programma per il 29 marzo sono: dalle ore 7,30 alle 12,30 e dalle 16,30 alle 20,30. Sarà invece possibile circolare prima delle ore 7.30, dalle 12,30 alle 16,30 e dalle 20,30 in poi.
Le strade dove non si può circolare durante la domenica ecologica
I veicoli privati con motori endotermici non potranno circolare all'interno della Ztl Fascia Verde. L'area si estende dal Grande Raccordo Anulare a sud alla via Salaria a nord. I confini dettagliati della Fascia Verde sono consultabili sul sito romamobilita.it.
Quali auto possono circolare e le deroghe
Alcuni veicoli con deroghe che possono circolare a Roma oggi durante l'orario della domenica ecologica:
- veicoli a trazione ibrida e a trazione elettrica;
- veicoli ad accensione comandata marcianti con alimentazione a GPL o metano (sia Mono- che Bi-fuel
- benzina-GPL o benzina-Metano, anche trasformati), appartenenti alla classe di omologazione “EURO 3”e successive;
- autoveicoli ad accensione comandata (alimentati a benzina) “EURO 6”;
- ciclomotori a 2 ruote con motore 4 tempi “EURO 2” e successivi;
- motocicli a 4 tempi “EURO 3” e successivi;
- veicoli adibiti a servizio di polizia e sicurezza, emergenza anche sociale, ivi compreso il soccorso, anche
stradale, e il trasporto salme;
- veicoli adibiti a servizi manutentivi di Pronto Intervento e pubblica utilità (come acqua, luce, gas,
telefono, ascensori, impianti di sicurezza, impianti di regolazione del traffico, impianti ferroviari, impianti
di riscaldamento e di climatizzazione) che risultino individuabili o con adeguato contrassegno o con
certificazione del datore di lavoro;
- veicoli adibiti al trasporto, smaltimento rifiuti e tutela igienico-ambientale, alla gestione emergenziale del
verde, alla protezione civile e agli interventi di urgente ripristino del decoro urbano;
- autoveicoli per il trasporto collettivo pubblico e privato;
- taxi ed autovetture in servizio di noleggio con conducente, dotati di concessioni comunali;
- autoveicoli adibiti a car sharing, car pooling.