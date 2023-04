La consigliera del Pd è “avvenente”: polemiche a Roma per la frase di Di Stefano (Udc) “Mi ha disturbata il fatto che si sia riferito a una donna enfatizzando le sue caratteristiche fisiche”, ha dichiarato Antonella Melito, consigliera capitolina del Pd.

A cura di Enrico Tata

Antonella Melito, consigliera del Pd, è stata definita "avvenente" nel corso di una seduta dell'Assemblea Capitolina. A pronunciare l'epiteto il collega dell'Udc Marco Di Stefano. Intervistata dal Corriere della Sera, l'esponente dem ha dichiarato: "Mi ha disturbata il fatto che si sia riferito a una donna enfatizzando le sue caratteristiche fisiche… Io vesto sempre in modo professionale, ma non avrei problemi a indossare la minigonna se lo desiderassi… Il punto è: perché, nel riferirsi a Veloccia, non lo ha chiamato "belloccio" e non si è trattenuto invece dal definire me "avvenente"? Trovo sia espressione di una cultura retrograda e patriarcale che non mi appartiene".

Per Melito non è la prima volta che Di Stefano utilizza espressioni simili: "Non era la prima volta, credo sia già successo nei confronti della presidente del consiglio comunale, Svetlana Celli. Per giustificarsi ha detto di apprezzare le mie capacità, che sono tra le poche competenti in materia urbanistica, dove in effetti la presenza femminile è ancora molto rara…".

Dalla maggioranza sono arrivate parole di solidarietà per la consigliera Melito, ma secondo Giovanni Quarzo, presidente del gruppo capitolino di Fratelli d'Italia, "lascia francamente basiti la risonanza avuta dall'apprezzamento fatto dal collega Di Stefano nel consiglio comunale di ieri. È evidente come questo polverone non sia altro che un tentativo DI Claudio Mancini di dare visibilità alla sua candidata alla segreteria romana del PD. Siamo di fronte all'ennesimo uso delle vicende comunali per la guerra interna al Partito Democratico mentre la città è ferma. Gli do un consiglio da osservatore: rinunci a questa iniziativa, la Schlein e l'Area Dem sono ossi troppo duri per lui. Eviti l'ennesima sconfitta e spenda meglio il suo tempo magari giocando a tresette con Gualtieri".

Questa, invece, la nota diffusa dai consiglieri del Partito democratico: "Esprimiamo piena solidarietà alla consigliera Melito per le vergognose dichiarazioni del consigliere Di Stefano nel corso della seduta odierna dell'Assemblea Capitolina. Non è la prima volta che il consigliere di Udc – Forza Italia si rivolge alle colleghe e ai colleghi con apprezzamenti volgari e inappropriati che non hanno nulla a che fare con l'attività politica. Stigmatizziamo e condanniamo questi atteggiamenti e li attenzioniamo alla presidente dell'Aula affinché prenda i dovuti provvedimenti. Non è davvero accettabile rivolgersi ad una consigliera in questo modo".